Breites Meinungsspektrum zu Forderungen in Brühler Kolbengärten

Brühl. Es sind nur 2100 Quadratmeter an der Straße Kolbengärten im Süden der Hufeisengemeinde, die – wie es seitens der Gemeindeverwaltung heißt – für eine maßvolle Ergänzung der bereits vorhandenen Wohnbebauung genutzt werden sollen (wir berichteten). Keine wirklich große Sache, aber es bestand am Ratstisch absolut keine Einigkeit über das Vorhaben.

Zwar wurde dem Entwurf der Ergänzungssatzung zur Offenlage mit elf gegen sieben Stimmen zugestimmt. Aber dem Projekt stehen in den kommenden Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit noch einige Diskussionen bevor. Uwe Schmitt (CDU) signalisierte für seine Fraktion zwar grundsätzliche Zustimmung zur Ergänzungssatzung. Doch diese gelte nur, wenn dort nicht Einfamilienhäuser verwirklicht würden. Die Kommune brauche bezahlbaren Wohnraum und so solle an dieser Stelle ein weiteres Gemeindewohnhaus für vier bis sechs Familien entstehen lassen.

Jens Gredel (FW) machte klar, dass seine Fraktion aktuell gegen diese Ergänzungssatzung für die Überplanung der derzeitigen Kleingärten stimme. Man sehe jetzt keine Notwendigkeit dafür. Und falls sich die Situation in Zukunft anders darstellen würde, werde man das Vorhaben natürlich neu bewerten.

Roland Schnepf (SPD) betonte, dass es sich bei diesen eineinhalb Bauplätzen um keinen großen Eingriff handle. Und mehr Wohnraum sei angesichts der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung im Rhein-Neckar-Raum durchaus von Vorteil.

Etwas anders sah Dr. Peter Pott (GLB) diese Ergänzungssatzung für die Kolbengärten. Bei 2100 Quadratmetern von lediglich eineinhalb Bauplätzen zu reden, sei eine Untertreibung. Am Ende werde wieder Fläche versiegelt. Und auch die Vorlage, die von einer Nachverdichtung spricht, unterstellte er Verharmlosung. „Es handelt sich um eine Erweiterungsverdichtung“, welche die Grüne Liste ablehnte. Die Mehrheit des Rates nahm den Entwurf ab er an, so dass die Offenlage mit Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange angegangen werden kann.