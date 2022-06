Brennender Baum verursacht langwierigen Einsatz für Brühler Feuerwehhr

Brühl. Ein brennender Baum im Landschaftsschutzgebiet in der Nähe der Rohrhofer Straße in Brühl hat am Donnerstagabend einen anstrengenden Einsatz der Feuerwehren Brühl und Schwetzingen ausgelöst. Wie Cort Bröcker, Sprecher der Brühler Feuerwehr, mitteilt, wurde den Einsatzkräften kurz nach 18 Uhr eine Rauchentwicklung im Freien gemeldet. Neben dem Baum brannte zudem angrenzendes Schilf.

Die Feuerwehrleute mussten den Baum mit Motorsägen zerlegen, um an die Glutnester zu gelangen, da der Stamm sehr massiv und außerdem hohl war. Es waren vier Trupps unter Atemschutz im Einsatz, die außer den Schläuchen noch einen mobilen Wasserwerfer benutzten. Die Einsatzstelle befand sich auf Schwetzinger Gemarkung und zudem war die Versorgung mit Wasser schwierig, weswegen die Brühler Einsatzkräfte die Feuerwehr Schwetzingen nachfordern mussten.

Im Einsatz waren letztlich fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Brühl und drei Fahrzeuge aus Schwetzingen. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauerten bis zum späten Donnerstagabend.