„Es gab noch keinen Mittwoch, an dem ich mich nicht auf unseren Altentreff im evangelischen Gemeindezentrum gefreut habe“, bilanziert Dietlinde Blank. Und die 80-jährige Leiterin der Einrichtung hat schon einige dieser Begegnungen erlebt – immerhin gibt es den Altentreff in der Kirchengemeinde inzwischen seit 25 Jahren. Das macht sicherlich über 1200 Veranstaltungen in diesem Rahmen. Von

...