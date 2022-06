Brühl beim Stadtradeln: weniger Teilnehmer – mehr Strecke

Brühl. Mit 283 aktiven Radlern in 26 verschiedenen Teams war die Gemeinde Brühl dieses Jahr zum fünften Mal sehr erfolgreich an der Klimaschutz-Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses beteiligt. Insgesamt meldeten die Brühler und Rohrhofer 64 886 Kilometer. „Obwohl dieses Jahr genau 50 Teilnehmer weniger ihre Kilometer gemeldet haben, haben wir es geschafft, das Endergebnis vom letzten Jahr um über 5000 Kilometer zu übertreffen“, freute sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck, denn in der Kategorie „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern“ steht die Hufeisengemeinde auf dem elften Platz unter den insgesamt 54 teilnehmenden Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis. Das sei ein tolles Ergebnis, denn auch Große Kreisstädte mit bedeutend mehr Einwohnern lägen hinter Brühl.

Ungeachtet des teilweise sehr heißen Wetters, das an manchen Tagen im Aktionszeitraum herrschte, stiegen die Menschen in Brühl fleißig aufs Rad. „Wir sind mit der Beteiligung der Brühler sehr zufrieden“, ist der Bürgermeister stolz auf seine aktive Bevölkerung und natürlich auf das Ergebnis, zu dem auch fünf Gemeinderäte sowie er selber beigetragen hatten.

Insbesondere freut es ihn, dass Brühl mit 283 Aktiven so viele Radler auf die Pedale gebracht habe, wie wenige andere Gemeinden in dieser Größenordnung: „Bei uns ist das Stadtradeln inzwischen in der Bevölkerung gut angekommen.“ Gleich fünf Radelnde haben über 1000 Kilometer zurückgelegt. Mit 1717 Kilometern hat Karl-Heinz Pabst (Offenes Team Brühl) in der Einzelwertung das beste Ergebnis erreicht. Auf Platz zwei kam Wilfried Schmidt (ebenfalls Offenes Team Brühl) mit 1168 erradelten Kilometern. Platz drei belegt Rosi Noe vom Team Strampelpeter mit 1142 Kilometern. Den vierten Platz ergatterte Dorothea Hascher, im Team Chorgemeinschaft Brühl Baden, mit 1107 Kilometern, gefolgt von Bernd Dietl, der 1027 Kilometer im Team SV Hellas Brühl gefahren ist.

In der Teamwertung hat die Chorgemeinschaft Brühl Baden mit insgesamt 7031 Kilometern das Rennen gemacht. Platz zwei erreichte dieses Jahr das Team des Roten Kreuzes mit 4874 Kilometern. Auf dem dritten Platz landete mit 4487 Kilometern das Team des TV Brühl, dicht gefolgt vom SV Hellas Brühl mit 4289 Kilometern. Platz fünf erstrampelte mit 3209 Kilometern das Team MDRS for Future der Marion-Dönhoff-Realschule.

Offene Teams finden bei der Teamwertung der Kommunen keine Berücksichtigung. In der Wertung des Rhein-Neckar-Kreises jedoch erzielte das Offene Team Brühl dieses Jahr mit 20 268 erradelten Kilometern den fünften Platz von insgesamt 667 im Rhein-Neckar-Kreis gestarteten Teams. Die insgesamt 77 Radler legten pro Kopf 263 Kilometer zurück und sorgten somit für eine rechnerische Vermeidung von über drei Tonnen CO2.

Zehn Tonnen Kohlendioxid gespart

„Gemeinsam haben die Radelnden bei der diesjährigen Aktion in Brühl in Relation zu einer Fahrt mit dem Auto insgesamt knapp zehn Tonnen Kohlendioxid vermieden“, bemerkte die Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls und hoffte, dass die Radler auch nach Beendigung der Kampagne weiter fleißig aufs Rad steigen werden.

Bürgermeister Dr. Ralf Göck und das Koordinationsteam Birgit Sehls und Jochen Ungerer bedankten sich bei allen, die beim Stadtradeln dabei waren und somit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs in der Gemeinde Brühl geleistet hätten.

Die Siegerehrung der Radler und Teams mit den meisten Kilometern soll bei der Straßenkerwe auf der großen Bühne erfolgen, so die Gemeinde. zg