Brühl beschäftigt sich mit der Schaffung von Wohnraum

Brühl. Zahlenmäßig nur wenige Punkte umfasst die Tagesordnung der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 27. Februar, ab 18.30 Uhr. Nach der obligatorischen Bekanntgabe der Beschlüsse aus der jüngsten nicht öffentlichen Sitzung widmet sich der Rat der Besucherlenkung auf den Sandrasenflächen am Rheinauer See. Bislang ist vielen Spaziergängern beim oft als Ödnis wahrgenommenen Geländes dessen ökologische Bedeutung nicht bewusst, was schnell zum Problem für die empfindliche Flora und Fauna werden kann.

Durch den demografischen Wandel und die Flüchtlingswelle wurde auch für die Gemeinde die Schaffung von Wohnraum zu einem primären Ziel. Dabei gelte es, nicht nur Ressourcen zu schonen, sondern auch die gesetzlich vorgeschriebene wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung zu beachten, heißt es in der Vorlage. Eine alternative Möglichkeit bestehe in der Umwandlung von bisher anders genutzten Flächen und Räumen in Wohnraum. Und so geht es nun um die Umwandlung Gemeinschaftsraum in der Wohnanlage Alter Bäumelweg in Wohnraum.

Schließlich wird noch über eine Auftragsvergabe für die Herstellung der Landschaftsbauarbeiten Stadion und öffentlichen Parkplätzen im Sportpark-Süd entschieden. ras