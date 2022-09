Brühl: Corona-Inzidenz geht wieder nach oben

Derjenige, der noch nicht gegen Corona geschützt ist oder eine Auffrischungsimpfung benötigt, kann sich beim nächsten Impftermin der Gemeinde Brühl gegen Corona am Mittwoch, 28. September, beim Betreuten Wohnen in der Hauptstraße entsprechende Vakzine spritzen lassen. Organisiert wird der Termin in Zusammenarbeit mit dem Mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises und dem Pflegedienst

...