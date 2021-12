Brühl. Die Feuerwehr Brühl wurde am letzten Tag des Jahre 2021 zum Einsatz "Voralarm Hochwasser" alarmiert. Der Rhein-Pegel in Maxau hat den Wert von 6,5 Meter überschritten, dadurch geht ein Voralarm an die Rheinanlieger, etwa in Brühl. Die Hochwasserprognose wurde überprüft. Bisher sind keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig, teilt die Brühler Feuerwehr mit.

