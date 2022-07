Brühl: Unbekannter beschädigt Auto und entfernt sich unerlaubt

Brühl. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat auf einem Supermarktparkplatz in Brühl ein fremdes Auto beschädigt und sich unerkannt entfernt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am vergangenen Mittwoch zwischen 15.30 und 21 Uhr. Eine Mitarbeiterin des Netto-Marktes in der Rheinauer Straße stellte ihren Mitsubishi gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes unbeschädigt ab. Gegen 21 Uhr fuhr sie mit ihrem Fahrzeug nach Hause und parkte es dort.

Als sie zwei Tage später mit dem Mitsubishi wieder losfahren wollte, bemerkte sie die Schäden. Aufgrund der Beschädigungen ist anzunehmb, dass auf dem Parkplatz des Netto-Marktes ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug gestoßen und anschließend einfach weggefahren war.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und dem Unfallverursacher geben können, sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Nummer 0621/83397-0 melden.