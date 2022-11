Brühl: Unbekannter beschädigt geparktes Auto und flieht vom Unfallort

Brühl. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag in Brühl an der Kreuzung von Mannheimer Straße und Hildastraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verlor ein bisher unbekannter Autofahrer dort die Kontrolle über seinen Wagen, während er nach links von der Mannheimer Straße in die Hildastraße abbog - vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit.

Dabei beschädigte er einen geparkten Skoda. Anschließend fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Der Skoda wurde dabei erheblich beschädigt, der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Beim Auto des unbekannten Fahrer soll es sich um einen silbernen Golf IV mit Heidelberger Kennzeichen handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970 melden.