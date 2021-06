Der Grünzug zwischen Umgehungsstraße L 599 (l.) beziehungsweise Autobahn, dem Gebiet „Bäumelweg Nord“ (im Hintergrund) und der Wohnbebauung der Albert-Bassermann-Straße (r.) soll im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar nicht mehr als Grünzäsur ausgewiesen werden, wenn es nach der Mehrheit des Gemeinderates geht. Damit soll es möglich werden, dass irgendwann in der Zukunft in einem interkommunalen Projekt zusammen mit Schwetzingen dort ein Neubaugebiet entstehen könnte – „theoretisch“, wie Bürgermeister Dr. Ralf Göck in der jüngsten Ratssitzung betonte.

© strauch