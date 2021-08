Die Sommerferien gehen in die Schlussphase und die Corona-Zahlen schnellen wieder in die Höhe. Damit rückt die Sicherheit in der Schule einmal mehr stärker ins Augenmerk. Die Gemeinde hat bereits vor dem Schulferien im Kampf gegen die Ansteckungsgefahr beschlossen, Klassenzimmer und Betreuungsräume in den Kitas mit mobilen Luftfiltern auszustatten – vorbehaltlich einer damals noch nicht

...