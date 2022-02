Brühler Angler sagen Fischerfest erneut ab

Brühl. Das Fischerfest des Angelsportvereins Rohrhof ist für viele Jahre fester Bestandteil des kulturellen Lebens im Spätsommer auf dem Rohrhof und daher nicht wegzudenken. Es gilt als letztes großes Fest der Angler innerhalb der Hufeisengemeinde – doch die 69. Auflage dieser Veranstaltung lässt nun schon einige Zeit auf sich warten.

2020 wurde das Fischerfest zum ersten Mal wegen der Corona-Pandemie abgesagt, 2021 zum zweiten Mal. Und nun hat der Angelsportverein Rohrhof auf seiner Generalversammlung beschlossen, auch 2022 kein „Fischerfest im üblichen Sinne“ stattfinden zu lassen. „Die ungewisse Lage ist einfach nicht abzuschätzen“, heißt es als Begründung seitenss des Vorstands.

Doch wirklich überraschend kam diese Entscheidung für die zahlreichen Mitglieder des Angelsportvereins Rohrhof nicht, die sich unter Corona-Bedingungen zur Versammlung in der Sporthalle des SV Rohrhof eingefunden hatten.

In seinem Tätigkeitsbericht appellierte Vorsitzender Andreas Bühler zunächst an die ASV-Mitglieder, die sich im Engagement eher zurückhaltend zeigten, sich bitte aktiver an den Vereinsveranstaltungen zu beteiligen, die trotz Corona stattfinden könnten. Außerdem begrüßte der Vorsitzende 14 neue Mitgliedern in der Anglerfamilie. Unter ihnen seien auch drei im jugendlichen Alter, brachte Andreas Bühler seine besondere Freude zu Ausdruck.

Es folgten die Tätigkeitsberichte der einzelnen Fachwarte. Sportwart Peter Schreiner verlas zunächst den Bericht über die verschiedenen Vereinsfischen und gab deren einzelne Ergebnisse bekannt. Vereinsmeister wurde demnach Jan Dorotik, auf dem Siegertreppchen gefolgt von Peter Schreiner und Theo Endlich.

Fischwasserverwalter und Gewässerwart Martin Boschert beschrieb die erfolgreichen Arbeitseinsätze. Außerdem gab er einen Überblick zur Fangstatistik im Vereinsgewässer des Angelsportvereins.

Kasse gut in Schuss

Vergnügungswart Bernd Grieger blickte auf die Organisation und den Ablauf der – wegen der Pandemie – wenigen Vereinsaktivitäten und bedankte sich bei den Helfern.

Schließlich stellte Kassierer Claudio Del Mul die Einnahmen und Ausgaben des Vereins in seiner Jahresrechnung dar. Die Kassenrevisoren Uwe Kanehl und Matthias Bleß bescheinigten ihm eine vorbildliche, einwandfreie Buchführung.

Einstimmige Wahlergebnisse

Der nächste Tagesordnungspunkt sah die Wahl des engeren Vorstands vor. Die Versammlung sprach Andreas Bühler als Vorsitzendem und Jan Dorotik als zweitem Vorsitzenden durch die einstimmige Wahl erneut das Vertrauen aus.

Anschließend stellten Bühler und Dorotik in kurzen Worten ihr Bild eines gelungenen Vereinslebens vor, welches auf gegenseitiger Wertschätzung, kameradschaftlicher Zusammenarbeit und stetiger, zeitgemäßer Weiterentwicklung beruhe. Aber gleichzeitig wurde vom ASV-Spitzenduo die fehlende Bereitschaft der Mitglieder moniert, sich wirklich in den Verein zu integrieren.

Schließlich wurde bei der Generalversammlung der Antrag angenommen, jeweils einen großzügiger Fischbesatz im Früh- und im Spätjahr vorzunehmen. zg/ras