Brühl. In vielen Haushalten der Region kamen am Montagabend herzhafte Strudel auf den Abendbrottisch. Grund für diesen kulinarischen Einklang war eine Aktion des Musikvereins Bläserakademie. Dirigent Tobias Nessel hatte die Idee, die durch Corona erzwungene Probenpause mit geselligen Zusammenkünften via Internet zu überbrücken. Und diesmal kochte der Hornist des Sinfonischen Blasorchesters Sebastian Richter zusammen mit Vereinsmitgliedern in rund 20 Küchen eben besagte Strudel.

Nach diversen Zoom-Chats mit dem Orchester sei der Wunsch groß gewesen, sich nicht nur für Theorieaufgaben zu treffen, sondern ein paar „zwischenmenschliche“ Ideen an den Start zu bringen, erinnert sich Nessel im Gespräch mit unserer Zeitung. Und so sei er „an unsere Mitglieder Andreas Bauer vom Weingut Heidelberger Dachsbuckel und Hobbykoch Sebastian Richter herangetreten, ob sie sich vorstellen könnten, in der Montagsprobezeit eine Koch- und Backsendung beziehungsweise eine Weinprobe zu leiten“. Der Dirigent rannte mit der Idee offene Türen ein.

Premiere der Reihe war nun der Kochabend mit Richter, der aus der Küche von Oboistin Julia Geiß in Oftersheim übertragen wurde. Richter ist zwar beruflich diplomierter Logistiker, aber ein begeisterter Koch, der schon so manche Veranstaltung der Bläserakademie kulinarisch bereichert hat. Für das gemeinsame Kochen via Internet sei er sofort Feuer und Flamme gewesen.

Gleich drei Variationen

Drei Strudelrezepte stellte Richter zur Auswahl – ein asiatisch angehauchtes, eines mit Feta und Spinat, wahlweise noch ergänzt um Lachs, und eines mit Blutwurst. Im Vorfeld der großen Küchenschlacht erhielten die Orchestermitglieder eine Einkaufsliste und Tipps, welche Gerätschaften sie in ihren Küchen bereitstellen sollten. „Das war alles mit sehr viel Herzblut und Professionalität gemacht“, lobt Bettina Kyra, als Vorstandsmitglied für die Medien und Organisation zuständig.

Punkt 18 Uhr traten die Mitkochenden in ihren Küchen an die Herde und Öfen, um die folgenden zwei Stunden von Richter Schritt für Schritt auf dem Weg zum köstlichen Strudel begleitet zu werden.

„Ich habe den Zeitaufwand für das Schnibbeln beim asiatischen Strudel unterschätzt und hinkte immer etwa hinterher“, gibt Kyra zu und lacht, „und wie meine Küche hinterher aussah, will ich lieber nicht beschreiben – aber geschmeckt hat es toll, es war also ein riesiger Erfolg“. Und so wie Kyra urteilten alle mitkochenden Musiker – da waren das Alter und die Erfahrung in der Küche absolute Nebensache, alle waren konzentriert und mit enorm viel Spaß bei der Sache. Am Ende der zweistündigen Arbeit in der Küche kamen echte Leckereien in den einzelnen Haushalten auf die Tische. Und zum Nachtisch gab es noch warmen Schokoladenkuchen.

„Das war ein wirklich kurzweiliges Gemeinschaftserlebnis abseits von Proben mit leckerem Finale Furioso“, unterstrich Stephan Schulz, der im Orchester nicht nur Euphonium spielt, sondern zugleich Vorsitzender des Musikvereins ist.

„Das war ein supertoller Abend, der Abwechslung im einsamen Corona-Alltag bot“, freute sich Silke Schröpfer, Saxofonistin, und wiederholte im Gespräch mit unserer Zeitung noch einmal direkt das Erfolgsrezept dazu: „Ein Orchestermusiker, der ein leidenschaftlicher Koch ist, und begeisterte Musiker, die gerne lecker essen und sich auf etwas Neues eingelassen haben.“ Sollten die Proben noch weiter ausfallen müssen, sei sie bei einem ähnlichen Abend gerne wieder dabei, bekräftigte Schröpfer begeistert.

Auch der „Chefkoch“ und Moderator des Abends in der virtuellen Großküche war voll des Lobes für die Leistungen der anderen Orchestermitglieder, als nach und nach die Fotos der kulinarischen Erzeugnisse bei Richter auf dem Computer eintrudelten. „Ihr macht mich sehr glücklich. Ein Lichtblick in der aktuellen Situation. Danke – es hat mir riesig Spaß gemacht. Und die Ergebnisse sehen profimäßig aus. Respekt.“

Miteinander hat viel gebracht

Neben dem köstlichen Abendessen für die beteiligten Familien brachte das Kochevent der Musiker noch einen weiteren Pluspunkt: „Das hat dem Miteinander in der Orchestergemeinschaft viel gebracht – in einer Zeit, in der wir noch nicht wissen, wie und wann es wieder mit den Proben losgehen kann“, bilanziert Kyra und erntet ein zustimmendes Kopfnicken von Tobias Nessel.

„Dieser gemeinsame virtuelle Kochabend hat mir gezeigt, dass unser Orchester nicht nur zusammen musizieren kann, sondern auch unter den aktuellen Umständen zusammenhält – Danke für den tollen Abend“, kommentierte auch Klarinettistin Lisa Gredel. Und Julia Geiß betont: „Das Event gilt es unbedingt zu wiederholen.“

