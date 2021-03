  Brühler Corona-Testzentrum stark nachgefragt

Brühl. Das Testzentrum in der Jahn-Sporthalle, das erste kommunale seiner Art in der Region Schwetzingen, vom Land und der Gemeinde finanziert (wir berichteten), sei gut gestartet, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. „Viele Termine sind bereits vergeben und wir haben inzwischen neun Personen im Team, die fast ununterbrochen in den Öffnungsstunden testen“, so Katharina Weidner, Inhaberin der Perkeo-Apotheke, die das Konzept für die Gemeinde umsetzt.

„Wir wollen unseren Bürgern Sicherheit geben, wenn sie andere treffen, und ,unerkannt Positive’ herausfiltern, um Infektionsketten zu unterbrechen“, begründet Bürgermeister Dr. Ralf Göck das Engagement der Gemeinde. Auch er lässt sich testen, bevor am Donnerstag die Bürgermeisterrunde der Region zu einer Dienstbesprechung im Rathaus zusammenkommt.

Für fast allen Bürger

Im Februar hatte zunächst die Landesregierung Baden-Württemberg ermöglicht, das Kita-Personal, die Lehrkräfte an den örtlichen Schulen, Tagesmütter und Tagesväter zu testen. Seit wenigen Tagen werden nun vom Land auch kommunale Teststrukturen gefördert. Anstatt ein „neues“ Testzentrum aufzubauen, vereinbarten Weidner und Göck, auch Personen, die bislang keinen Testanspruch hatten und keine Symptome haben, in der Jahn-Sporthalle testen zu lassen. Beispielhaft werden in dem Landespapier Menschen genannt, die in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehen – beispielsweise pflegende Angehörige oder Angehörige von Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus – Personen, die ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld hatten oder haben, Eltern von Schülern und alle Wahlhelfende.

Gut vorbereitet Zeit sparen

„Das sind für mich so gut wie alle Bürger, die in Brühl wohnen oder hier in einem Betrieb arbeiten“, so Göck. Die Kosten für die zusätzlichen Tests teilen sich Land und Gemeinde. All diejenigen, die weder in Brühl wohnen, noch in einem Betrieb im Ort arbeiten, bleiben Selbstzahler und müssen 39 Euro in bar zahlen.

Nun hoffen der Bürgermeister und Katharina Weidner auf den dritten Schritt, „dass nämlich die vom Bund in der vergangenen Woche avisierten Schnelltests für alle kommen, damit das Testzentrum noch mehr kostenfreie Tests machen kann und hoffentlich wenige positive Fälle findet“, so Göck. Nur diese werden an das Gesundheitsamt gemeldet, das zunächst Quarantäne und den noch sichereren PCR-Test anordnet. „Alle anderen erhalten immerhin einen Nachweis über ihr negatives Testergebnis“.

Inzwischen vereinbaren die meisten ihren Termin online. Da die persönlichen Angaben bereits zu Hause ausgefüllt werden, bleibt der Aufenthalt in der Halle kurz. Das ist auch der Grund, warum die Getesteten die Halle nach dem Abstrich sofort wieder verlassen und ihr Ergebnis eine Viertelstunde später digital zugeleitet erhalten. zg

Eine Grafik mit den aktuellen Corona-Zahlen gibt's hier:

