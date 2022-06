Brühler Feuerwehr absolviert 16 Einsätze wegen Unwetter

Brühl. Auf gleich 16 Einsätze hat es die Freiwillige Feuerwehr Brühl wegen des Unwetters in der Nacht von Sonntag auf Montag gebracht. Der erste Alarm ging um 2.13 Uhr ein, wie Cort Bröcker, Sprecher der Feuerwehr mitteilt. Schon zu diesem Zeitpunkt gab es mehrere Einsatzstellen - es war Wasser in zahlreiche Keller gelaufen. Da es in Ketsch ebenfalls eine Vielzahl von Einsätzen gegeben habe, unterstützte die Feuerwehr Brühl dort zusätzlich die Kollegen. Am Montagmorgen und -vormittag kamen weitere Einsatzstellen in Brühl dazu, so Bröcker. Insgesamt waren an den 16 Einsätzen 30 Einsatzkräfte beteiligt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1