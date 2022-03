Brühl. Eine Gartenhütte hat am Montagabend auf einem Gartengrundstück in der Mannheimer Straße in Brühl gebrannt. Mit zwei Trupps mit Atemschutzausrüstung wurde der Brand bekämpft, wie die Freiwillige Feuerwehr Brühl mitteilte. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und das Abbrennen eines benachbarten Bauwagens konnte somit verhindert werden. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich noch bis kurz nach 20 Uhr.

