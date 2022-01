Brühl. In ihrem ersten Einsatz im neuen Jahr hat die Brühler Feuerwehr den Rettungsdienst unterstützt. Kurz vor 15 Uhr am Samstag, 1. Januar, wurden die Einsatzkräfte alarmiert, wie Cort Bröcker, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, am Samstag erklärte. Im Waldgebiet um die Seen am Rohrhof war es zu einem medizinischen Notfall gekommen. Die Feuerwehr öffnete dem Rettungsdienst eine Durchfahrtsschranke und unterstützte bei der Versorgung. Im Einsatz waren zwei Fahrzeuge.

