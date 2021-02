Brühl. Ihr Leben gehört schon länger nicht mehr zu den leichtesten. Mit der Geburt des zweiten Kindes vor 17 Jahren erfuhr der Weg von Petra Ditter eine Wendung, die ihr Leben scharf in ein davor und danach schied. Die Behinderung ihres Sohnes verlangte von der Familie eine Entscheidung und für Ditter bestand kein Moment ein Zweifel, dass es jetzt um den Sohn gehen müsse. Eine Entscheidung, die ihr Leben verändern sollte. Nicht nur um den Sohn ging es, sondern auch um die Kunst.

AdUnit urban-intext1

Seit Jahren ist sie kreativ am Start und zeigt einen Teil von sich in ihrer Kunst. Und Ditter scheint jede Menge Kraft zu haben. Die Bilder und Skulpturen platzen jedenfalls beinahe vor Hinwendung zum Leben und farbenfroher Zuversicht. Etwas was sie derzeit wohl mehr als sonst gebrauchen kann.

Nachdem sie ihr Atelier in der Bismarckstraße aufgeben musste, fand sie im Winter vor etwas mehr als einem Jahr ein neues Zuhause für ihre Kunst in der Rheinauer Straße 19/21. Im März vergangenen Jahres wollte sie mit ihrem Atelier „Extracolour“ durchstarten. Doch ihr Start wurde durch Corona vereitelt.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Brühl Künstler jetzt unterstützen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Porträt Witzige Betrachtungen des Alltagslebens Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bücherregal Lesetreff am Gockelbrunnen geplant Mehr erfahren

Bevor es losging stand sie am Ende der Startbahn, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Für die Frau, für die Tatkraft nicht nur ein Wort ist, eine Art Supergau. „Es ist schon hart so ausgebremst zu werden.“ Dabei versteht sie die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie durchaus. Um die Menge der sozialen Kontakte zu reduzieren, mache es Sinn, die Zahl der Begegnungsstätten zu senken.

AdUnit urban-intext2

Doch mittlerweile wünscht sie sich doch eine etwas differenzierte Vorgehensweise. Gerade die kleineren Geschäfte würden zunehmend unter die Räder geraten. Wieso könne nicht nach telefonischer Vereinbarung einzeln Kunden in die Galerie kommen, natürlich unter Einhaltung aller Hygienebestimmungen?

Eine Frage der Würde

Die Argumente rund um die menschliche Würde zu den Öffnungen der Friseurgeschäfte ließen sich jedenfalls mühelos auf weitere gerade kleine Geschäfte übertragen, ist sie überzeugt. Ganz davon abgesehen, wie sinnvoll Würdeargumente bei Friseurgeschäften seien. Sie wolle nicht missverstanden werden, erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung, sie gönne den Friseuren ihre Perspektive auf Montag, 1. März. „Es ist nur nicht richtig drumherum starr an den Maßnahmen festzuhalten.“ Sie könne in ihrem Geschäft Infektionen mindestens so gut verhindern, wie das in jedem Friseurgeschäft möglich sei.

AdUnit urban-intext3

Es werde höchste Zeit, dass die Politik das Breitschwert zur Seite lege und mit einem Florett gegen das Virus kämpfe. Das heißt, sie möchte es „etwas passgenauer und intelligenter, damit es die Kleinen nicht mehr so schwer haben“.

AdUnit urban-intext4

Das gilt in ihren Augen auch für die finanzielle Unterstützung. Anfangs, im Frühjahr 2020, klappte es und die Miete ihres neuen Ateliers wurde vom Staat für drei Monate übernommen. Doch seitdem herrsche da Funkstille, berichtet Ditter. Im Endeffekt falle sie mit ihrer Galerie so ziemlich durch alle Raster. Und sie kenne in der Hufeisengemeinde viele, denen es ähnlich gehe.

Darauf habe man vor einigen Wochen mit der Aktion „zugeklebte Schaufenster“ aufmerksam gemacht (SZ von Donnerstag, 28. Januar). „Das war kein schöner Anblick.“ Und es sei kein unrealistisches Szenario. Für den Ortskern, da ist sich Ditter sicher, wäre es das Aus. Und das nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial und kulturell. Sie selbst halte sich mit ihrem Atelier nur dank der Unterstützung ihres Mannes noch über Wasser. Ein mindestens suboptimaler Befund. Auch auf eigenen Beinen stehen zu können und selbstbestimmt zu sein, habe mit Würde zu tun. Und das solle von den politischen Entscheidern sichtbarer zur Kenntnis genommen werden.

Individuelle Lösungen finden

Das heißt in ihren Augen, es sei Zeit für individuellere Lösungen. Mit ein paar Regeln zur Steuerung der Kundenströme und Hygiene sei viel mehr möglich, so ihre Überzeugung. Ein Ansatz, der nicht nur ihr berufliches Leben leitete. Auch im Umgang mit ihrem Sohn bestimme die Überzeugung von individuell angepassten Schritten ihr Vorgehen. Und dies war von Erfolg beschieden. Die Ärzte prognostizierten ihr, dass ihr Sohn erst mit sechs oder sieben Jahre laufen lernen würde. Er begann aber bereits mit vier Jahren damit.

Entscheidend sei immer die Situation vor Ort, jede sei einzigartig und müsse auch als solche behandelt werden, meint Ditter. So kämen gute und vor allem belastbare Lösungen zustande. Und nur so entstünde Legitimation. Das, was jetzt gerade vonstatten gehe, so glaubt die Galeristin und Künstlerin, untergrabe Legitimation leider eher.