Brühl. Die Rohrhöfer Göggel gibt es als 60 Jahren als Fasnachtsverein in Brühl. Gern hätten sie ihr Jubiläum in diesem Jahr gefeiert. Die ausgefallene fünfte Jahreszeit wird an diesem Montag, 1. Februar, von Moderator Henry Barchet im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen beleuchtet. Er hat sich für den Livestream seiner Gesprächsrunde „Kurpfälzer Köpfe live: Nichts zu lachen – Fasnacht fällt aus“ Gäste rund ums närrische Treiben eingeladen - mit dabei: Melanie Jung, Gardetrainerin der Rohrhöfer Göggel. Zu sehen ist der Livestream von 19.30 bis etwa 20.45 Uhr, unter SWR.de/mannheim und auf Youtube.com/SWR mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber auch über die SWR Aktuell-App (Regionauswahl Mannheim).

