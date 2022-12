Brühler Gemeinderat beschließt ein Bonussystem

Brühl. Es war im Grunde ein einziger Punkt, der die jüngste Gemeinderatssitzung, die letzte im ausklingenden Jahr, beherrschte: Die Förderung der Vereine sollte neu beschlossen werden. Doch anders, als in den meisten Gemeinde der Region, geht der Trend dabei in Brühl nicht nach unten, um Einsparungen zu generieren. In der Hufeisengemeinde scheint das Füllhorn für das ehrenamtliche Engagement noch nicht leer zu sein. Die bisherigen Fördersätze blieben laut einstimmigem Ratsbeschluss im Grunde erhalten, für Vereine, die sich zudem bei kommunalen Veranstaltungen engagieren, gibt es sogar eine deutlich höhere Finanzspritze als bisher.

Die derzeit noch gültigen Vereinsförderrichtlinien stammen aus dem Jahr 2016. Sie spalten sich auf in laufende Zuschüsse, die einmal im Jahr an die Vereine überwiesen werden, und Investitionszuschüsse, bei denen 32 Prozent der von Dachverbänden geförderten Kosten bei Baumaßnahmen von der Kommune übernommen werden.

Zudem gibt es sonstige Zuschüsse bei besonderen Jubiläen oder Fahrtkostenbeteiligungen bei Meisterschaften beziehungsweise die Anschaffung von Sportgeräten oder Musikinstrumenten.

Über das Vereinsziel hinaus

Daran soll auch künftig nicht gerüttelt werden – es wird einzig eine „redaktionelle Überarbeitung“ geben, weil manche in den Richtlinien genannten Vereine sich inzwischen aufgelöst haben, fusioniert sind oder unter neuem Namen auftreten. Entsprechend werden die Beträge aber nicht angetastet, sondern bleiben auf dem bisherigen Niveau, das sich nach verschiedenen Kriterien gliedert: Vereinsgröße, Jugendarbeit und Engagement über das Vereinsziel hinaus.

Demnach werden auch weiterhin jährlich Beträge zwischen 200 und 9000 Euro – dieser besonders hohe Betrag fließt dem größten Verein im Ort zu – aus der Gemeindekasse in die der Vereine überwiesen werden.

Verändert wurden allerdings einstimmig die Bonuszahlungen für die Vereine, die sich an den großen Straßenfesten oder den Umzügen zu den diversen Anlässen beteiligen. Bei Narrenumzügen gibt es statt der 150 Euro künftig 250 beziehungsweise bei Fußgruppen statt 100 nunmehr 350, beim Sommertagszug statt 100 nunmehr 250 Euro pro Verein. Noch deutlicher wird die kommunale Förderung bei den Straßenfesten: Statt der bisher jeweils 100 Euro werden beim Sommerfest in Rohrhof 400 und bei der Brühler Straßenkerwe 500 Euro an die Vereine überwiesen.

Wichtigkeit der Teilnehmer

„Das ist offensichtlich notwendig, um die großen Traditionsfeste weiterhin mit Vereinsbeteiligung gewährleisten zu können“, meinte Wolfram Gothe (CDU), der zugleich Vorsitzender der Interessengemeinschaft der örtlichen Vereine ist. Man müsse auf diese Weise Anreize für die Teilnahme schaffen. Insgesamt bezifferte Gothe die Kosten für dieses Paket auf 21 000 Euro, die „soliden, beständigen und seriösen Gruppen“ zugestanden würden.

Claudia Stauffer (FW) sah in dem Bonus für die Veranstaltungsteilnahme zwar eine richtige Richtung, weil „uns die Arbeit unserer Vereine lieb und teuer ist“, doch müsse man den Vereinen klarmachen, dass es nicht ein Immer-so-weiter gebe.

„Wir wissen um die Wichtigkeit der Vereine und der Feste“, betonte auch Selcuk Gök (SPD). Seine Fraktion wünsche es sich sehr, dass die Vereine unter den neuen Konditionen künftig mehr an den Festen im Ort teilnehmen würden. Ins gleiche Horn blies Ulrike Grüning (GLB), die sich für die Zeit nah den Corona–Beschränkungen im kommenden Jahr endlich wieder ein vielfältiges und buntes Vereinsleben erhoffe.