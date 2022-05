Brühler Gemeinderat billigt Bebauungsplan "Am Schrankenbuckel"

Brühl. Mit einer knappen Mehrheit billigte der Gemeinderat am Montagabend den Bebauungsplan für ein wichtiges städtebauliches Projekt. Mit den Stimmen der CDU (vier Stimmen), SPD (fünf Stimmen) und Bürgermeister Dr Ralf Göck sprachen sich die kommunalen Bürgervertreter am Montagabend im Gemeinderat gegen die Räte der Freien Wählen (fünf Stimmen) und der GLB (drei Stimmen) für den vorgelegten Bebauungsplan des künftigen Wohngebietes auf dem bisherige Areal des Fußballvereins am Schrankenbuckel aus. Die Gemeinde Brühl will mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Schrankenbuckel“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Wohngebietes in zentraler Lage schaffen. Ein Investor wird das Projekt umsetzen.

