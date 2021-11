Brühler Grundschüler pflanzen Baum des Willens

Brühl. Es ist nur ein kleiner Apfelbaum im Garten der Schillerschule. Doch verhält es sich mit diesem Apfelbäumchen genau wie mit einem Eisberg. Man sieht nur den kleinsten Teil. Mit dem Bäumchen, das die Schüler hier gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Ralf Göck, der Klimabeauftragten Birgit Sehls und der Rektorin Dorothea Schmidt-Schulte pflanzten, setzte Brühl einen ersten Stein des großen Klimaschutzprojektes mit der Partnergemeinde Dourtenga im westafrikanischen Burkina Faso.

Dabei sollen in Dourtenga 2500 Bäume gepflanzt und zwei Versuchsflächen entstehen, auf denen landwirtschaftliche Anbaumethoden der beiden Preisträger des Alternativen Nobelpreises Yacouba Sawadogo und Tony Rinaudo getestet werden sollen. Der Klimawandel, so Bürgermeister Göck, sei in Dourtenga schon jetzt deutlich zu spüren.

„Die Menschen leiden bereits jetzt unter Wassermangel und unter der sich immer weiter ausbreiteten Wüste.“ Und mit Leiden meint Göck, dass die Menschen Hunger leiden. Weltweit hungern laut Welthungerhilfe mittlerweile wieder 811 Millionen Menschen. Alle 13 Sekunden sterbe ein Kind unter fünf Jahre an den Folgen des Hungers – das sind über 2,4 Millionen im Jahr. Die Zahlen sind dramatisch und wenn dem Klimawandel nicht Einhalt geboten werde, würden die Zahlen weiter steigen. Für den Bürgermeister ist die entwickelte Welt angesichts der historischen CO2-Bilanzen durchaus in einer Art Bringschuld. Wir müssen den Menschen in Dourtenga helfen. Und genau für diesen Willen stehe nun ein Apfelbaum im Garten der Schillerschule.

Zwei weitere Bäume werden an der Außenstelle der Schillerschule und der Jahnschule angepflanzt. Begleitet wird das Ganze, so Schmidt-Schulte, im Unterricht. Die Sensibilisierung für den Klimawandel und seine Bedeutung für den Menschen beginne mit Wissen. Nur Bildung versetze den Menschen in die Lage die Dimensionen des Klimawandels zu erfassen und ihm am Ende auch effektiv begegnen zu können.

Gefördert wird das Projekt, so Sehls, übrigens mit 160 000 Euro aus dem „Programm für kommunalen Klimaschutz und Klimaanpassungsprojekt“ (FKKP) von der „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ (SKEW). Das Prozedere rund um die Beantragung der Fördermittel sei nicht ganz leicht gewesen und habe auch einige Zeit in Anspruch genommen. Doch dafür stehe das Projekt nun auf sehr stabilen Füßen und werde, davon war sie überzeugt, „einen nachhaltigen Effekt haben“. Und der sei notwendig wie nie. Der Klimawandel bedarf einer Antwort und zwar jetzt. Dabei scheint die Antwort der beiden Preisträger Sawadogo und Rinaudo, bekannt auch als „der Mann, der die Wüste aufhielt“ und „der Waldmacher“, ziemlich gut zu sein. Oberste Devise der beiden, nicht mit dem Vorschlaghammer die Natur zu etwas zu zwingen. Nachhaltige Aufforstung habe immer mit einem behutsamen Umgang mit der Natur zu tun. Also eher biologisch-natürliche, denn industrialisierte Techniken.

Für gelingenden Ackerbau

Und eine behutsame Aufforstung ermögliche dann auch wieder intakte Wasserläufe und gelingenden Ackerbau, der die Ernährung sicherstelle. Nichts, so Göck, bräuchten die Menschen in Dourtenga mehr. Und so ist der kleine Apfelbaum wahrlich weit mehr als man hier zu sehen glaubt. Er ist ein Symbol für das Einhegen des Klimawandels und für eine gelingende Zukunft der Menschen, die schon jetzt vom Klimawandel massiv betroffen seien.

Auf die Frage, ob Äpfel gepflückt werden dürften, gab es von der Rektorin ein fröhliches Ja. Es dauert wahrscheinlich noch eine Weile, aber die Gala-Äpfel seien natürlich zum Essen da. Umweltfreundlicher gehe es kaum, ohne Transportwege, vom Baum in die Hand und direkt in den Mund.