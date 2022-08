Brühler Handballer laden zum Sommerfest

Brühl. Darauf haben die Trainer, Betreuer und aktiven Sportler lange warten müssen: Am heutigen Samstag, 20. August, ist es aber endlich so weit – nach zweijähriger Corona-Pause geht es wieder los. Die Handballabteilung des TV Brühl lädt alle ein, einen unvergesslichen Abend zu verbringen, heißt es in einer Mitteilung.

Beginn ist um 18 Uhr auf dem Vereinsgelände des TV Brühl. Wie gewohnt sei für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Tolle Livemusik mit „Beyond This Summer“ gebe es an diesem Abend außerdem auch.

