Brühler Jagd ist neu vergeben

Brühl. Seit 1993 betreuten Dr. Frank Eitner und Walter Schleich die Jagdflächen in Brühl. Nach einem umfangreichen Vergabeverfahren von der „Jagdgenossenschaft“ wurden nun neue Jagdpächter gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung. Im April übernahmen Dr. Frank Eitner und Kai Rill diese Aufgabe.

Bei der Unterzeichnung des neuen Vertrages dankten Bürgermeister Dr. Ralf Göck und der im Rathaus für die Jagdvergabe zuständige stellvertretende Kämmerer Andreas Willemsen auch Walter Schleich für seinen langjährigen Einsatz für die Tiere und Pflanzen in den Brühler Rheinauen. Das Vergabeverfahren für die Jagd erstreckte sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten und hatte seinen Anfang mit der öffentlichen Ausschreibung. Danach konnten bis zum 31. Oktober Bewerbungen eingereicht werden.

Erfreulicherweise hatten viele Brühler und Nicht-Brühler ihr Interesse an der Jagd bekundet und schließlich waren der Verwaltung innerhalb der Frist sieben Bewerbungen zugegangen. Kriterien zur Feststellung des am besten geeigneten Bewerbers waren insbesondere die Wohnnähe zum Jagdrevier und die mitgebrachte Erfahrung. Frank Eitner und Kai Rill setzten sich am Ende im Auswahlprozess durch. Ausschlaggebend war nicht zuletzt die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit mit Eitner.

Die Jagdgenossenschaftsversammlung erteilte in ihrer Sitzung am 17. Februar den notwendigen Beschluss für die Neuverpachtung an Dr. Frank Eitner und Kai Rill. Bereits im März fanden sich beide Parteien im Rathaus ein, um den Pachtvertrag zu unterzeichnen. Danach erfolgten die Überprüfung des Verfahrens und die endgültige Bestätigung durch die untere Jagdbehörde. Der Jagdpachtvertrag begann am 1. April und hat eine Laufzeit von sechs Jahren. Im Anschluss kann er unter bestimmten Voraussetzungen verlängert werden. Inzwischen ist klar, dass das Pächterduo auch den Zuschlag für die landeseigenen Flächen auf der Brühler Gemarkung erhalten hat. Somit umfasst das Jagdgebiet insgesamt eine Fläche von rund 288 Hektar und beinhaltet sämtliche jagdbare Flächen im Gemeindegebiet. Nur die Kollerinsel bleibt als Eigenjagdbezirk eine Sache für sich.

Die Pächter haben sich klare Ziele gesetzt. Laut Kai Rill soll ein gesunder und nachhaltiger Wildbestand sowie die große Artenvielfalt erhalten werden. Dazu seien aktuelle Gefahren, wie die afrikanische Schweinepest, genauso zu berücksichtigen wie die problematischen Entwicklungen durch den hohen Besucherandrang. Dieser ergebe sich durch Hundehalter, so Eitner, aber auch durch Spaziergänger, Jogger und Mountainbiker. Hier ein gutes Miteinander zu finden, sei eine große Aufgabe. zg

Info: Die beiden Jagdpächter sind erreichbar per E-Mail an jagd-bruehl@web.de

