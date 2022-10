Brühler Jugend als Erben von Pfarrer Karl Dietrich

Brühl. Wie kommt die katholische Kirchengemeinde Brühl überhaupt an das Anwesen in diesem Ortsteil von Meckesheim am Fuße des Reichelsbergs? Als er 1975 im Alter von 60 Jahren starb, da hinterließ der damalige Pfarrer Karl Dietrich seiner Kirchengemeinde Brühl ein großes Erbe. Er vermachte das von ihm Anfang der 1960er Jahre errichtete Haus Berthildis in Mönchzell der Brühler Jugend.

Der baulich engagierte Seelsorger – in seiner Amtszeit entstand auch die Michaelskirche in Rohrhof sowie der Kindergarten St. Michael und der Kindergarten St. Lioba – hatte das Jugendhaus in seinem Geburtsort 1962/63 errichten lassen. Der Seelsorger war in der christlichen Jugendarbeit ganz besonders engagiert gewesen, wollte die Freizeiten mit den jungen Christen aus der Gemeinde nicht missen.

Also ließ der Pfarrer in Mönchzell mit viel Unterstützung aus seiner damaligen Seelsorgergemeinde Brühl diesen attraktiven Treffpunkt für junge Christen bauen. Unterstützung fand er damals bei Brühler Unternehmen, die manche Lastwagenladung mit Material kostenfrei für die Baustelle am Wald von Mönchzell spendierten.

In der Diözese kam der Alleingang des Pfarrers zunächst nicht gut an. Wendelin Rauch, damals Bischof in Freiburg, sagte, die Entscheidung für den Bau gehe nicht so einfach, ohne dass die zuständigen Stellen in Brühl und Freiburg ihren Segen erteilt hätten. Die Antwort des Pfarrers an den Bischof, mit dem er per Du war, ist überliefert: „Lieber Wendelin, das mache ich, wie ich will.“ Seitdem ist, was das Jugendhaus betrifft, keine Kritik mehr aus Freiburg eingegangen. ras