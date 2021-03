  Brühler Kirchengemeinden planen Präsenzgottesdienste

Brühl. Es gibt gerade keinen Lebensbereich, der durch die Pandemie nicht in einem Ausnahmezustand ist. Auch und gerade für die Kirche stellt sich deshalb die Frage, wie die Seelsorger und ihre ehrenamtlichen Teams gerade in dieser Zeit des Auf und Ab in Sachen Corona-Beschränkung für Menschen da sein können. Für viele Aktivposten rund um die Kirchtürme mag da ein Leitvers aus der Bibel sein: „Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.”

Auf solche Erfahrungen kann die evangelische Gemeinde noch nicht zurückblicken, denn im Gemeindezentrum starten die Präsenzgottesdienste voraussichtlich erst am kommenden Wochenende. Dafür müssen die Gläubigen sich zuvor angemeldet haben.

Dabei wird das Engagement der Konfirmanden besonders beachtet. Von den ausgewiesenen 45 Plätzen -damit liegt die Gemeinde bewusst unterhalb der Maximalvorgaben, wie Pfarrer Marcel Demal im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt - gehen viele an die Jugendlichen, die sich für den Weg in evangelische Gemeinde entschieden haben. Zumindest ist das jetzt noch die Planung.

Nicht wie an Weihnachten

Rückblickend stellt Demal fest, dass die Gemeindearbeit seit Mitte Dezember, als die Präsenzgottesdienste ausgesetzt werden mussten, deutlich beschwerlicher und mühsamer erfolge. „Es ist höchste Zeit, dass wieder eine Begegnung der Christen möglich wird“, bilanziert er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Doch die „Krücken des Miteinanders“ funktionierten, so Demal, das Anmeldesystem erweise sich auch vor Ostern als gut. „Derjenige, der nicht so internetaffin ist, kann sich auch telefonisch über das Pfarramtsbüro einen Platz beim Gottesdienst reservieren“, erklärt Demal. „Wir freuen uns jedenfalls darauf, wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern.“

Planung bleibt unsicher

Ob das allerdings dauerhaft sein wird, sorgt auch bei Demal für Nachdenklichkeit. Zusammen mit seiner neuen Kollegin Melanie Börnig fahre man für Ostern jedenfalls zweigleisig, bereite Präsenzgottesdienste ebenso vor wie Online-Angebote. „Wir wollen nicht wie Weihnachten plötzlich von einem Lockdown überrascht werden“, so Demal.

Auch bei den katholischen Christen in Brühl stellt sich die Situation nicht einfach dar. Dabei kann sich diese Gemeinde freuen, bereits Präsenzgottesdienste gefeiert zu haben. „Der Besuch war gut, wenngleich nicht so gut wie vor dem Lockdown“, sagt Pfarrer Erwin Bertsch. Viele Gläubige hätten ihm ihre Freude erklärt, dass es endlich wieder mt den Messen losgehe. Doch für die Osterfeiertage sieht Bertsch wieder viele Fragezeichen angesichts der gestiegenen 7-Tage-Inzidenz im Kreis. „Da werden wir bei der Pfarrgemeinderatssitzung an diesem Mittwoch wichtige Entscheidungen zu fällen haben“, so der Pfarrer.

Weitergabe erlaubt

Aus der Diözese heißt es dazu, Gottesdienste seien so zu gestalten, dass die Gefahr einer Ansteckung auszuschließen sei. Gleichzeitig wäre nicht außer Acht zu lassen, dass bei jedem Gottesdienst Form und Ästhetik eine wesentliche Rolle spielen. Alle diesbezüglichen Faktoren müssten in guter Weise gegeneinander abgewogen werden.

Eine Versammlung der Gemeinde um das Osterfeuer sei nicht möglich. Nach der Segnung des Feuers und dem Entzünden der Osterkerze erfolge die kleine Prozession in die Kirche. Die Weitergabe des Lichtes an die Mitfeiernden sei erlaubt.