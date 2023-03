Brühl. Die nächste Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz steht in Brühl an: Die AG Erneuerbare Energien kommt an diesem Mittwoch, 1. März, um 17.30 Uhr im Rathaus zusammen.

Interessierte sind eingeladen, aktiv am Klimaschutz mitzuarbeiten und sich in den Arbeitsgruppen der Gemeinschaft zu engagieren. Weitere Informationen gibt Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls unter Telefon 06202/20 03 96.