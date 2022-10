Brühler Kollerfähre fährt in die Nebensaison

Brühl. Die Kollerfähre über den Rhein verbindet alljährlich von Frühjahr bis in den Herbst, bei Stromkilometer 410, die beiden Ufer der Gemeinde, sprich die rechtsrheinische Gemarkungsfläche mit der Wohnbebauung und die Kollerinsel. In Baden-Württemberg den Rhein zu überqueren und auf der anderen Rheinseite nicht wie sonst in Rheinland-Pfalz, sondern wieder in Baden-Württemberg auszusteigen, ist so gut wie einzigartig. Nur in Konstanz hat das Land linksrheinische Gebiete vorzuweisen.

Doch Ende des Monats stellt die Kollerfähre ihren Betrieb für diese Saison ein und zieht um in eine Werft.

Schon jetzt befindet sie sich in der sogenannten Nachsaison, was kürzere tägliche Fährzeiten bedeutet. So pendelt das Schiff täglich außer montags und dienstags zwischen 10.30 und 15 Uhr hin und her. Die tägliche Mittagspause ist von 12 bis 12.30 Uhr.

Die Kollerfähre sei noch voll in Schuss und mache es aus technischer Sicht gut und gerne noch einige Jahre, sind sich die Betreiber sicher. Und damit wird eine alte Tradition fortgeführt. Den Fährbetrieb zwischen den beiden Brühler Ufern gibt es nämlich seit 1835 – mit wechselnden Schiffen selbstverständlich.

Die Vorgängerin war die Ketscher Fähre, die erstmals vor rund 800 Jahren erwähnt wurde. Durch die Rheinregulierung von Tulla geriet der Rheinübergang der Enderlegemeinde jedoch Anfang des 19. Jahrhunderts in den toten Winkel des Verkehrs. Daher wurde der Fährbetrieb 1834 auf Brühler Gemarkung verlegt. ras