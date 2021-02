Brühl. Die Thematik Kollerfähre schlägt hohe Wellen. Nach unserer Berichterstattung „Kollerfähre ohne klaren Kurs für 2022 (SZ von Montag, 15. März) melden sich nach und nach die Landtagskandidaten und Parlamentarier mit weiteren Stellungnahmen zu Wort.

„Fährmann, hol über!“ So lautete früher der Ruf an denjenigen, der einen vom einen Ufer ans andere bringen sollte. „Und es war selbstverständlich, dass man ihn dafür bezahlte. Irgendwie reichte es immer, mehr schlecht als recht, Zuschüsse gab es keine“, erklärt Landtagsmitglied Manfred Kern von Bündnis 90/Die Grünen.

Heute sei das mit der Finanzierung des Fährbetriebes anders. „Man baut große Camping- und Reitanlagen, auch gegen den Widerstand der Naturschützer vor Ort, auf dem Teil der Gemeinde, der auf der Insel liegt – einer Insel, die nur mit der Fähre oder über einen aufwendigen Umweg per Straße erreicht werden kann“, bilanziert Kern. Diese könne übrigens das ganze Jahr über befahren werden – im Gegensatz zur Fähre, die im Winter still liege und auch sonst nur eingeschränkte Fährzeiten habe, stellt der Parlamentarier die Situation dar.

Einig mit dem Rechnungshof

Diejenigen, die sich jetzt überzeugt zeigten, dass eine Fähre, die nur das halbe Jahr über fahre, als Landesstraße anzusehen sei und deshalb das Land allein alle Lasten zu tragen habe, verkenne die Wirklichkeit. „Die Frage nach dem Landesinteresse, welches Grundbedingung einer Finanzierung durch das Land ist, stellen sie nicht“, kritisiert Kern in seiner Presseerklärung.

Diese Frage habe aber vor einiger Zeit der Rechnungshof gestellt. „Der Rechnungshof, den alle fürchten, weil er kompromisslos Kosten und Nutzen vergleicht und dabei bisweilen zu Urteilen gelangt, die dem einen oder der anderen nicht schmecken“, so Kern. Das sei auch bei der Kollerfähre der Fall, die diene in erster Linie als Gemeindeverbindung zwischen Brühl und der Kollerinsel mit dem dort gelegenen Pferdehof und darüber hinaus vor allem touristischen Interessen. Letzteres sei natürlich wertvoll, auch im Sinne der Landespolitik, aber für eine dauerhafte alleinige Landesfinanzierung reiche das nicht aus. „Da bin ich mit dem Rechnungshof eins“, unterstreicht der grüne Parlamentarier.

Landrat und Bürgermeister hätten eine juristische Klärung der Möglichkeit der Anwendung des Landesstraßenbegriffs für Fähren angeregt. Diese sei im Hause der Finanzministerin Edith Sitzmann (Bündnis 90/Die Grünen) erfolgt. „Mit dem Ergebnis, dass zumindest nicht ganzjährig betriebene Fährverbindungen nicht den Charakter einer Landesstraße haben können, auch dann nicht, wenn die Straße diesseits und jenseits der Fähre als solche gewidmet ist“, stellt Kern fest, „es wäre in unser aller Interesse, die Fähre zu erhalten und die Fährzeiten auszuweiten. Ein Betrieb an mehr Wochentagen und bis in die Abendstunden würde voraussichtlich auch zu einer höheren Auslastung und damit zu steigenden Einnahmen führen. Es fehlt in meinen Augen jetzt eine Aussage von Gemeinde und Kreis, in welcher Form und Höhe sie sich eine zukünftige Beteiligung hieran vorstellen können“.

Der Landtagsabgeordnete Daniel Born (SPD) spricht angesichts der Diskussion um die Finanzierung der Kollerfähre in einer Presseerklärung von einem „gefährlichen Koller-Koller“ der Grünen. „Um es ganz klar zu sagen: Wir sind hier im Wahlkreis im Recht und wir müssen dieses Recht gegenüber jeder Landesregierung geschlossen deutlich machen – egal welches Farbenspiel sie hat“, erklärte der SPD-Politiker, der sich bereits seit Jahren für eine dauerhafte Finanzzusage des Landes starkgemacht habe und in der jetzigen Legislaturperiode durch die Verlängerung der Finanzierung im Zusammenspiel mit Kommune und örtlicher Initiative zumindest einen Teilerfolg erzielt habe.

Dauerhafte Finanzierung

„Nachdem Grün-Schwarz zunächst die Streichung der Zuschüsse bereits auf eine Sparliste gesetzt hatte, war es wichtig, dass wir hier gemeinsam dagegen argumentiert haben. Ich bin meinem SPD-Landtagskollegen Rainer Stickelberger sehr dankbar, dass er sich als Vorsitzender des Finanzausschusses des Themas auch intensiv angenommen hat und schließlich die weitere Zusage für die Zuschüsse bis einschließlich 2021 erreichte. Aber in der Debatte ist noch einmal deutlich geworden, dass die Fähre eine Lücke im Landesstraßennetz unter den ökologisch besten Bedingungen schließt. Es kann also nicht darum gehen, sich weiter von befristeter Zusage zu befristeter Zusage zu hangeln, sondern es braucht eine konsequente und dauerhafte Finanzierung der Fähre durch das Land. Die nächste Landesregierung muss sich zur Kollerfähre bekennen“, so der SPD-Parlamentarier.

Auch den Grünen müsse klar sein, dass es bei Wahlkreisanliegen nicht darum gehen könne, vor allem dem Ministerpräsidenten oder dem grünen Parteivorstand zu gefallen, sondern geschlossen und mit starker Stimme für unser Zuhause aufzutreten, heißt es in Borns Presseerklärung.

„Die Grünen sind eine wichtige politische Kraft hier bei uns. Ich bin mit vielen grünen Kommunalpolitikern immer wieder im Gespräch über die Themen unserer Region, weil das für mich als Abgeordneter des Wahlkreises wichtig ist. Da kann ich über diesen ,Koller-Koller’ nur den Kopf schütteln. Als Mitglied des Landespräsidiums meiner Partei und Vorsitzender des Arbeitskreises Wirtschaft im Landtagsausschuss kenne ich die Herausforderung, dass ab und an auf Landesebene eine andere Musik gespielt werden soll, als sie den Wahlkreisinteressen nützt. Aber dann muss man eben Steherqualitäten zeigen und beweisen, dass man Volksvertreter und nicht Regierungs- oder Parteivertreter ist“, fasst Daniel Born abschließend zusammen.