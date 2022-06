Brühler Künstlerin Anne Arend-Schulten gibt Backpapier Bedeutung

Brühl. Backpapier. Das ist das alltägliche Material, aus dem die Brühler Künstlerin Anne Arend-Schulten ihre derzeitigen Arbeiten gestaltet, die einen intensiven Bezug zum Leben und zum aktuellen Geschehen haben. Da verwundert es nicht, dass die 60-Jährige ihre „Offenen Ateliertage“ von Freitag, 1. Juli, bis Sonntag, 3. Juli, unter den mehrdeutigen Titel „mittendrin“ stellt.

Zum zweiten Mal lädt Arend-Schulten zu solch einer direkten Begegnung in ihrem Kreativitätszentrum ein. Es ist im erkennbaren Industrieraum im Untergeschoss einer Fabrik im Luftschiffring entstanden. Dort hat die aus dem Saarland stammende und seit 1997 in Brühl lebende Frau einen ungewöhnlichen Kunstraum geschaffen, der ihr als Atelier dient. Kunst steht für sie so mitten im produktiven Leben und nicht in einem „künstlichen“ Raum abseits.

An diesem Ort sind formal höchst unterschiedliche künstlerische Arbeiten entstanden und zu sehen. Gezeigt werden Exponate der aktuellen Werkgruppen. Und obwohl sie zurzeit an zwei Gruppenausstellungen in Nordrhein-Westfalen mit Arbeiten beteiligt ist, gibt es dort jede Menge zu entdecken. Nicht nur die von ihr effektvoll in Szene gesetzten Werke füllen ihr Atelier – es gibt rundherum unzählige Bilder und Installationen in Regalen. Untätigkeit lässt sich dort nirgendwo entdecken.

Grausamkeit und Schönheit

„Es sind Themen, die mich aktuell beschäftigen, die sich im Kreativprozess Bahn brechen“, verrät sie, „und irgendwann sind mir die Bildmotive in die nächste Dimension entgegengesprungen, entwickelten sich räumlich und wurden zu Installationen“. Sie lässt sich von der Materialität der Dinge, von Farbe oder Stoffen leiten, die sie findet oder die ihr von anderen überlassen wurden. Diese werden aus ihren gewohnten Zusammenhängen genommen — Stoffe, Tischtücher oder eben das Backpapier sind so in einen neuen künstlerischen Kontext gestellt.

Sie reflektiert über Malerei, Installation, Objekt oder in serieller Arbeit die Frage, wie sich die Komplexität, die Grausamkeit und die Schönheit der Welt von heute künstlerisch übersetzen lassen, was in den Titeln der Werkgruppen wie etwa „Klage“, „unbehaust“, „Überlebende“ oder „HoffnungsStückerl“ anklingt.

Nicht einengen, sondern weiten

Anne Arend-Schultens Kunst steht, auch wenn sie nicht gegenständlich abbildet, mitten im Leben. Es dominiert die zu immer wieder neuem Staunen herausfordernde mutige und originelle künstlerische Arbeit. In deren Zentrum steht das Wort „wohin“– das Fragezeichen dahinter fehlt ganz bewusst. „Die Besucher der Ausstellung sind eingeladen, sich die Frage selbst zu stellen“, erklärt Arend-Schulten im Gespräch mit unserer Zeitung.

Überhaupt will sie mit ihren Arbeiten die Gedanken der Betrachter nicht einengen, sondern weiten. In „Die ersten 14 Tage“ wird bewusst darauf verzichtet, einen Hinweis auf den Krieg in der Ukraine zu geben, auch wenn sie ihre Gefühlswelt in den ersten beiden Wochen des Konflikts täglich zu Papier brachte. Farben, die an getrocknetes Blut, verruste Flächen oder rostendes Kriegsgerät erinnern, beherrschen die Arbeiten.

In ihren jüngsten Werken setzt sie dem allerdings leuchtende Farben wie ein lichtes Gelb oder ein frisches Grün entgegen. „HoffnungsStückerl“ nennt sie beispielsweise ihre Kunst im Taschenformat, die zurzeit diese Metamorphose durchlebt. Es sind Backpapierstücke, die sie farblich gestaltet, gefaltet und geheftet hat – sie sollen jederzeit und überall ein Stück Hoffnung in den Alltag bringen.

Schon wieder – Backpapier. Wie kam sie auf diesen Werkstoff. Das entstand aus der Serie „unbehaust“ als sie sich überlegte, dass man ohne Haus keine Küche, keinen Ofen und dann eben auch kein Backpapier hat.

So wurde aus dem Alltäglich plötzlich etwas Besonderes. Der leicht transparente Charakter des Papiers lädt außerdem dazu ein, ihn in Schichten übereinanderzulegen und so die Farben darauf in ganz neue Zusammenhänge zu stellen. „So entsteht Neues, das Raum lässt für einen weiten Blick.“

