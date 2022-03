Brühler Ordnungsamt gegen herabwürdigende Schriftzüge und Aufkleber

Brühl. 1312. Es sind vier Ziffern, die in der Darstellung wie bei den Treppen am Brühler Freibad ein knappes Ergebnis einer Sportveranstaltung sein könnten. Doch tatsächlich stehen sie als Code für die jeweiligen Buchstaben im Alphabet: ACAB. Und dieses Kürzel bedeutet wiederum: „All cops are bastards“ oder sinngemäß übersetzt „Alle Bullen sind Hurensöhne“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Egal ob als Graffiti an einer Hauswand, Aufkleber an Laternen oder Ampeln beziehungsweise als Aufdruck auf Kleidung – immer häufiger kann man den Schriftzug ACAB lesen – und das bundesweit, nicht nur in Brühl. Das Akronym steht damit stellvertretend für eine systemkritische Auseinandersetzung mit Polizeiarbeit. Dies klingt auch in einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts an. Da Äußerungen bei der Bewertung als Beleidigung stets kontextbezogen auszulegen seien, spreche vieles dafür, dass mit diesem Kürzel gar kein ehrverletzender Charakter angenommen werden könne, sondern es sich schlicht um eine systemkritische Parole handele, so die obersten deutschen Richter.

Die Kundgabe der Buchstabenkombination ACAB im öffentlichen Raum sei vor dem Hintergrund der Freiheit der Meinungsäußerung also nicht ohne weiteres strafbar. „Was soll man dazu sagen“, resigniert Polizeisprecher Norbert Schätzle auf Anfrage. Gleichwohl sieht er diese blau-schwarze Schmiererei – die sicherlich bestimmten Ultragruppen rund um den SV Waldhof zugerechnet werden könnten – als klare Sachbeschädigung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Ganz abgesehen davon, erkenne ich darin eine Respektlosigkeit vor den Beamten, die manchmal ihr Leben für den Schutz der Allgemeinheit in Gefahr bringen, wie die tödlichen Schüsse auf Polizisten bei Kusel beweisen, aber auch Einsätze bei den Bränden vor Ort“, sagt Ordnungsamtsleiter Jochen Ungerer. Wenn ACAB dauerhaft stehenbleibe, setzten sich die Buchstaben und ihre diskreditierende Bedeutung als vermeintlich selbstverständlicher Oberbegriff in den Köpfen der Öffentlichkeit fest. Das untermauere den Trend zur Respektlosigkeit gegenüber den Ordnungskräften der Polizei, von Helfern der Feuerwehr und des Roten Kreuzes.

Und das spiegele sich auch in den Reaktionen auf den Tod der beiden Beamten in Kusel wider, als in den Netzwerken festgestellt wurde: „Sollte euch öfter passieren!“

Kein Berufsrisiko mehr

Auch den Polizeibeamten begegnen die Schriftzüge täglich vielfach entweder als Wandschmiererei oder als Aufkleber – und sie empfinden diese Parole, wie Schätzle erklärt, sehr wohl als üble Verunglimpfung ihres gesamten Berufsstandes. Lange wurden Respektlosigkeit und Gewalt gegen Polizeibeamte als „Berufsrisiko“ abgetan. „Aber das ändert sich langsam“, merkt auch die Gewerkschaft der Polizei an. Denn durch die häufiger werdenden Angriffe auf Verwaltungsangestellte und Rettungskräfte, habe es die Problematik nach vielen Jahren auf die Agenda politischer Entscheidungsträger geschafft.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Aus diesem Grund lässt Ungerer in Zusammenarbeit mit dem Bauhof in der Hufeisengemeinde die Schriftzüge regelmäßig im öffentlichen Raum entfernen. Doch kaum sind sie an einer Stelle verschwunden, tauchen sie an anderer wieder auf. Aber die Ordnungsbehörde zeigt sich unnachgiebig und versucht, die Verursacher zu ermitteln. Und das kann für diese Menschen sehr unangenehm werden.

Neben der Strafe der Gerichte bekommt der erwischte Sprayer die Rechnung der Geschädigten, in diesem Fall der Gemeinde, aufgetischt. Dafür können diese einen Schuldtitel bei Gericht erwirken – und der hat eine Laufzeit von 30 Jahren. Das bedeutet, dass beispielsweise Jugendliche ohne eigenes Einkommen 30 Jahre lang verpflichtet sind, den Schaden zu bezahlen, wenn zum Zeitpunkt der Verurteilung kein Geld da ist.

Wenn man mit einer Gruppe von Sprayern unterwegs ist und als einzelner Mittäter beim illegalen Sprayen erwischt wird, haftet man alleine für die Zahlung des gesamten Schadens. Dies nennt man dann gesamtschuldnerische Haftung. Es ist auch nicht ratsam, bei einer illegalen Sprayaktion nur dabei zu sein oder Schmiere dafür zu stehen, denn auch das ist strafbar, erklärt Ungerer im Gespräch.