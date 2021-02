Brühl. SG-Schützen haben ihr „Ostereierschießen“ fest im Visier – da spielt das aktuelle Hochwasser nur eine untergeordnete Rolle. Und so startet die Sportgemeinschaft eine Sonderaktion erstmalig an vier Tagen.

AdUnit urban-intext1

Der Vorstand der SG Brühl plant also „mit Wumms“ und mit der Absicht, dieses Jahr trotz aller bekannten widrigen Umstände und zu evaluierenden Imponderabilien, für „die breite Öffentlichkeit in Brühl sowie in der Region, gerade auch für Jugendliche wie auch für Familien mit Kindern ab zehn Jahren, die äußerst beliebte Traditionsveranstaltung über die Osterfeiertage auf dem Vereinsgelände am Weidweg durchzuführen“, betont der stellvertretende Vorsitzende Reinhard Baumann in einer Pressemitteilung.

Laut Schießplan werden am Gründonnerstag, 1. April, von 18 Uhr bis 21 Uhr die Schieß-, Essens- und Getränkestände geöffnet sein. Nach einer Pause am Karfreitag findet dann das Schießen am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 10 bis 18 Uhr seine Fortsetzung. Zudem werden der Vorsitzende Andreas Vock wie auch sein Stellvertreter Reinhard Baumann über die vier Tage allen Gästen Rede und Antwort rund um die „Faszination“ Schießsport zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, unter Verzicht der üblichen Aufnahmegebühr dem Verein beizutreten. „Wir laden alle bei diesem Event ein, dabei zu sein, bitten um ihre Unterstützung einhergehend mit dem Genuss von Grillspezialitäten und einem vielfältigen Getränkeangebot an der Schützen-Bar, um im Schulungsraum ordentlich zu feiern“, so Baumann.