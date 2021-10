Brühler Seniorenaktion 60plus startet nach Corona neu

Brühl. Dort, wo sie vor der Pandemie aufhörte, soll die Aktion 60plus jetzt fortgesetzt werden. Verabredet ist zunächst Ende November ein Gespräch mit der Ergotherapeutin Ulrike Harant zur Frage „Was ist Ergotherapie?“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Wort Therapie ist bekannt, es bedeutet in etwa Heilung, aber was ist Ergo? Eltern mit Kindern, die in eine solche Therapie geschickt werden, wissen es, doch die Großelterngeneration, die sich bei 60+ engagiert? Sie zu informieren und ihr zu erklären, wie sich körperliches Training auf Gefühle und Selbstbeherrschung auswirken, steht im Mittelpunkt des geplanten Treffens. Es soll am 24. oder 25. November, 15 oder 15.30 Uhr, in der Schillerschule stattfinden.

Oskar Meixner im Porträt

Die zweite Veranstaltung im März nächsten Jahres wird des 100. Geburtstags eines bedeutenden, aber noch wenig bekannten Brühlers gedenken: Oskar Meixner. Sein Werdegang klingt unglaublich: Volksschule, Schlosserlehre, Ingenieurschule, mit dem Kriegsende Nachdiplomierung, Professor und Rektor an der heutigen Hochschule und schließlich führende Kraft beim Umbau der technischen Hochschulbildung in Deutschland.

Professor Dietmar von Hoyningen-Huene, sein Nachfolger, wird Oskar Meixners Bedeutung für die Hochschule und die Wirtschaft darstellen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Psychologe zu Gast

Ein drittes Treffen bietet dem von den Senioren seit zehn Jahren hochgeschätzten Peter Kruse eine Plattform. Der Psychologe und Theologe wird das 60plus-Generalthema des Jahres behandeln: „Wie schafft und erhält man erfreuliche Beziehungen mit anderen?“ zg