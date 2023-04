Brühler "Sick'Snakezz"-Crew nimmt an Weltmeisterschaft teil

Brühl. Sie haben sich ihren Weg nach Amerika ertanzt: Jamie Ginepri (18) und Ashanti Armakan (18) bereiten sich jetzt auf die WM vom 30. Juli bis 6. August vor. Gemeinsam mit der Megacrew „Sick’Snakezz“ holten sie sich den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft und qualifizierten sich damit für Phoenix. „Sick’Snakezz“ ist eine professionelle Tanzgruppe aus dem Bereich Hip-Hop und Streetdance, die leidenschaftliche Tänzerinnen und Tänzer aus allen Kulturen zusammenbringt und für Integration und Erfolgswille stehen möchte. Die jungen Leute kommen aus der ganzen Region. Die „Megacrew“, die aus zehn bis 40 Personen bestehen darf, hat sich aus den Gruppen „San’ Sick“ und „Snakezz“ zusammengeschlossen. Durch ein Casting im Herbst kamen die zwei Brühlerinnen dazu. Zu den 38 Tänzerinnen und Tänzern gehören die drei Trainer Sven Seibel, Lukas Splejt und Lena Marie Dill.

Wie lange tanzt ihr schon?

Jamie Ginepri: Ich tanze schon fast mein ganzes Leben - seit ich neun oder zehn Jahre alt bin Hip-Hop. Bis ich 14 war, habe ich in einer Turniergruppe getanzt, aber dann aufgehört. 2019 habe ich mich wieder aufgerafft und letzten September erfolgreich am Casting teilgenommen. Seit drei Jahren unterrichte ich selbst in der Ballettschule Eder in Brühl Hip-Hop.

Ashanti Armakan: Ich tanze seit 2019 und habe das Casting gemeinsam mit Jamie und eigentlich auch wegen ihr mitgemacht und bin auch genommen worden. Aber ich habe mich schon immer fürs Tanzen interessiert, da mein Papa auch tanzt. Kurzzeitig war ich auch in Brühl in einer Tanzschule.

Wie habt ihr die Deutsche Meisterschaft erlebt?

Jamie: Ich habe es vermisst, auf Meisterschaften zu gehen, da ich das ja schon kannte. Die HHI ist der höchste Wettbewerb und ich habe mich sehr gefreut. Natürlich war es auch aufregend. Bis wir nach Hannover gefahren sind haben wir die Tage gezählt.

Ashanti: Für mich war es das erste Mal bei einer Meisterschaft und ich war sehr aufgeregt. Aber als ich dann auf der Bühne stand, war ich total sicher und es hat sich wie Training angefühlt.

Jamie: Die Trainer hatten uns gut gepusht und das Austanzen mit Ausdruck immer mit uns geübt, das hat sehr geholfen. Durch die Lichter hat man das Publikum kaum gesehen und die laute Musik hat doch ein anderes Gefühl als in den Proben vermittelt. Dadurch, dass wir viele Schritte haben, bei denen wir Stampfen, hat die ganze Bühne gewackelt.

Ashanti: Die Leute haben geschrien und uns angefeuert - das war ein super Gefühl.

Wie habt ihr euch durchgesetzt?

Jamie: Wir wurden in der Vorrunde Sechste und waren damit im Finale. Aber dann stellte sich raus, dass die Punkzahl falsch berechnet worden war und alles musste neu kalkuliert werden. Dieser Patzer hat für viel Aufregung gesorgt. Plötzlich waren wir auf Platz zwei, das hat uns noch mehr fürs Finale motiviert.

Ashanti: In unserer Gruppe wollten alle den Sieg und wir haben uns riesig über den dritten Platz gefreut. Wir waren im Gegensatz zu den Erst- und Zweitplatzierten das erste Mal auf der HHI und dann so ein Erfolg.

Wie oft probt ihr als Gruppe und auch privat?

Jamie: Wir haben in der letzten Woche vor der Meisterschaft jeden Abend trainiert. Jeden Sonntag haben wir sechs Stunden Training, manchmal sieben. Ab und zu gibt es Zusatztermine, auch in den Ferien.

Ashanti: Die meisten von uns hören die Musik auf dem Weg zur Schule oder Arbeit und gehen dabei die „Moves“ durch, außerdem üben wir zu Hause, um in den Rhythmus zu kommen. Durch das intensive Training der letzten Wochen und die Meisterschaft sind wir enger zusammengewachsen.

Jamie: Ich habe viel privat geübt, allein und mit Ashanti. Unterbewusst geht man die Choreografie täglich durch. Sie ist in den Kopf eingebrannt, ich gehe sie dann so oft durch, bis es klappt. Manche von uns waren noch nie auf einem Turnier und es ist der Wahnsinn, die Entwicklung zu sehen von 30 Sekunden Choreo bis zu den letztendlich vier Minuten, bei denen alle alles können. Die Trainerkombi ist perfekt und unsere Outfits auch.

Ashanti: Wir haben viele Komplimente für unsere Outfits bekommen.

Was macht ihr, wenn ihr nicht tanzt?

Ashanti: Ich mache eine Ausbildung als Grafikdesignerin. Zeichnen und Tanzen sind meine beiden Interessen. Es ist kein Hobby mehr, sondern eine Leidenschaft und etwas, das ich immer durchziehen würde.

Jamie: Ich mache gerade mein Abitur in Mannheim, aber ohne Tanzen geht es nicht. Mein Leben besteht aus Schule, lernen und tanzen. Manchmal ist es auch stressig, da im März die Meisterschaft war und die Abiturprüfung kurz bevorsteht. Vor dem Casting habe ich gehadert, ob es zeitlich machbar ist.

Ashanti und Jamie: Wir vermissen das Tanzen, sobald wir mal eine Woche Pause haben. Natürlich ist es auch körperlich anstrengend und wir haben oft Muskelkater oder blaue Knie. Es ist viel Arbeit für alle, aber jeder Schmerz hat sich gelohnt. Natürlich waren wir auch gestresst, aber je näher die Meisterschaft kam, desto motivierter waren wir.

Wie geht es jetzt weiter?

Ashanti und Jamie: Wir gehen nach Phoenix, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen und neben bekannten Tanzgruppen aus aller Welt zu tanzen wie der „Royal Family“. Dazu brauchen wir jedoch Geld. Wir haben eine „GoFundMe“-Kampagne gestartet, denn wir benötigen 50 000 Euro, um Flug, Unterkunft und Aufenthalt für alle 38 Tänzer zu finanzieren. Jeder Cent hilft uns und wir würden uns auch über Sponsoren freuen. Außerdem ist ein Kuchenverkauf und Auftritte geplant. Zudem trainieren wir natürlich weiter unsere Choreo, teils mit neuen Teilen.

Hier kann für die Tänzerinnen gespendet werden. Die Gruppe ist unter Sicksnakezz auf Instagram und TikTok.