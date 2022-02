Brühler SPDler planen Aktionen

Brühl. Eines stand schnell fest bei der Vorstandssitzung der Brühler und Rohrhofer Sozialdemokraten: Voller Zuversicht gehen die Genossen in den Frühling und wollen auch ihr traditionelles Fest an Vatertag auf der Gänsweide wieder feiern: „Wir sind draußen und gehen von einer zurückgehenden Corona-Infektionslage aus“, begründete Ortsvereinsvorsitzender Selcuk Gök die Entscheidung.

Einheitlich befürworteten die Teilnehmenden der gut besuchten Vorstandssitzung, das erneute Zusammenwirken der örtlichen Anbieter zur Vorbereitung des Festes.

Zuvor findet aber der Weltfrauentag am Dienstag, 8. März, statt. Dann werden Vertreter des Ortsvereins beim Rohrhofer Wochenmarkt, der von 8 bis 9.30 Uhr stattfindet, und vor der Sonnen-Apotheke am Brühler Messplatz von 10 bis 12 Uhr jeweils mit einem Info-Stand präsent sein, um die „politische und gesellschaftliche Wichtigkeit dieses Tages ins Zentrum zu rücken“ so die zweite stellvertretende Vorsitzende Lena Krug.

Auch an Ostern wollen die örtlichen Sozialdemokraten aktiv sein: Am Ostersamstag werden vor der Sonnen-Apotheke rote Ostereier verteilt und am Ostersonntag werden auf der Gänsweide wieder Osternester für Familien versteckt. Im Rahmen der Aktion „Brühl blüht auf“ werden an diesen Tagen ebenfalls die Samen für rote Sonnenblumen verteilt.

Die Freude darüber, dass die Landesregierung den Fährbetrieb mit der traditionellen Kollerfähre über das Jahr 2022 hinaus aufrechterhalten möchte (wir berichteten) ist auch beim Vorstand der örtlichen SPD groß: „Allerdings ist für uns eine Grundbedingung bei der angedachten Privatisierung des Fährbetriebs eine Garantie der bisherigen Fährzeiten“, so der stellvertretende Ortsvorsitzende Pascal Wasow. Eine mögliche Beteiligung der Gemeinde oder dem Landkreis lehnen die Sozialdemokraten weiterhin ab. zg