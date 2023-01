Brühler Sternsinger sammeln für Kinderschutz

Brühl. Hoher Besuch in Brühl: Am Samstagabend ereignete sich ein ganz besonderer Gottesdienst in der Schutzengelkirche. Denn neben den Bürgern fanden sich hier auch die Weisen aus dem Morgenland ein: Caspar, Melchior und Balthasar. Der Abschluss der diesjährigen Sternsingeraktion wurde gefeiert. Denn nach zwei Jahren Corona zogen jetzt die Sternsinger wieder von Haus zu Haus. Sie brachten den königlichen Segen und sammelten Geld für Kinder in Not. Unterstützt wird mit dem diesjährigen Sternsingen das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der katholische Pfarrer Erwin Bertsch erklärte: „Unter dem Motto ,Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit’ sind zahlreiche Sternsinger und ihre Begleiter drei Tage lang in der Gemeinde unterwegs gewesen. Denn Kinder sind darauf angewiesen, dass Erwachsene sie schützen.“ Der Gottesdienst war neben der Predigt des Pfarrers geschmückt mit Liedern der Sternsinger. Traditionell verkleidet und mit goldenen Kronen auf den Köpfen ließen sie ihre Stimmen erklingen. Außerdem erklärten die Sternsinger und ihre Begleitungen, was hinter der Aktion steckt: „Jedes Kind hat Rechte. Wir möchten ihnen einige Kinderrechte näher vorstellen.“ Jedes Recht erhielt dabei ein sternförmiges Plakat. Genannt wurde dabei das Recht auf Gesundheit, der Zugang zu Bildung, das Recht auf Spielen, Schutz vor Gewalt und die Förderung bei Behinderung. Auch das Recht auf Gleichbehandlung und der Schutz vor Diskriminierung sowie das Recht auf elterliche Fürsorge und der Schutz vor Krieg und im Krieg spielen eine wichtige Rolle.

Spendenergebnis erfreut

„Kinderschutz ist notwendig. Hier bei uns in Deutschland, in Indonesien und auf der ganzen Welt. Wir wollen heute für die Kinder beten, die diesen Schutz besonders dringend brauchen“, sagte Bertsch. Anschließend sagten die Kinder ihre Fürbitten auf. Diese lauteten unter anderem so: „Für alle Kinder, die arbeiten müssen oder auf andere Weise ausgebeutet werden“, „für alle Kinder, die Opfer von Gewalt und Missbrauch wurden“, „für alle Kinder in Kriegsgebieten“ und schließlich „für alle Menschen, die Kinderschutz bieten.“

Mehr zum Thema St. Kilian Gottesdienst zum Dreikönigstag in Oftersheim von Sternsingern mitgestaltet Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Sternsinger Sternsinger in Brühl: Kinder helfen weltweit Kindern Mehr erfahren

Von Kindern für Kinder: Dass die Sternsinger in Brühl etwas bewegen konnten, zeigt sich an der Summe der eingesammelten Spenden für ihre Altersgenossen. 14 000 Euro kamen zusammen. Mit den Spendengeldern setzt das Kindermissionswerk Projekte auf der ganzen Welt um, um ein besseres Aufwachsen der Kinder zu ermöglichen. Es werden Kinder und Familien in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa unterstützt: Für eine bessere Zukunft, in der Kinder den Zugang zu Bildung, Betreuung und Gesundheitsfürsorge haben.

Die Kinder und die mitwirkenden Erwachsenen bedankten sich herzlich bei allen und sind überwältigt von der positiven Resonanz. Auch Pfarrer Bertsch schließt sich den Dankesworten an: „Ihr seid durch Häuser gezogen mit großem Erfolg. Drei Tage lang durch die Straße zu ziehen, das ist nicht ohne. Danke liebe Sternsinger und auch mit der Bitte, dass ihr nächstes Jahr wieder dabei seid.“ Erstaunt von dem Erfolg der jungen Könige, applaudierten die Besucher fleißig.