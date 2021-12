Brühler Turnverein stellt als bewusstes Signal den Sportbetrieb ein

Brühl. Der Entschluss des Vorstandes, den Sportbetrieb beim Turnverein ab sofort bis vorerst Samstag, 15. Januar als deutliches Signal im Kampf gegen Corona einzustellen, hat für unterschiedliche Reaktionen gesorgt. „Auch wenn es jetzt wohl doch für einen größeren Teil unserer Sportler nach der neuen Verordnung ohne Antigentest möglich wäre, am Sportbetrieb teilzunehmen, dürfen wir zwei Dinge nicht außer Acht lassen“, erklärt Vorsitzender Uwe Schmitt die Entscheidung, „das Wichtigste, wir sind mitten in der vierten Welle, mit täglich mehr Neuerkrankungen als dies bei der dritten Welle war. Noch entscheidender ist die erschreckend hohe Zahl an Sterbefällen. Wir sind fast alle der Meinung, dass die Politik sehenden Auges nicht nur auf diese vierte Welle auf, sondern mitten in sie hinein gelaufen ist, ohne wirklich zu reagieren.“

Das wolle die Spitze des Turnvereins so nicht mittragen, denn, „wie man sieht, helfen die fast einseitigen Appelle an die Impfgegner nur sehr wenig – und das Ergebnis ist, dass alle geimpften und genesenen Personen trotz deren Vernunft und Bereitschaft das mögliche Impfrisiko einzugehen, jetzt fast ein Jahr nach Start der Impfkampagne immer noch stark eingeschränkt sind“.

Datenschutz ist einzuhalten

Nach wie vor halte Schmitt eine Impfung, im besonderen die Boosterimpfung für sehr wichtig. „Aber uns, die wir uns zu den Verantwortungsbewussten zählen, nützt es nichts, wenn die Ansteckungsgefahr so hoch ist und wir uns doch infizieren können, einfach zu sagen, die Ungeimpften müssen eingeschränkt werden“, erklärt Schmitt. Er sei der Meinung, man müssen zeigen, dass man sich für sich und die Nächsten mit der Vorsorgeimpfung, richtig entschieden habe. Dann gehöre für sein Verständnis auch dazu, das aktiv zu zeigen und sich in dieser Situation auf die nur dringendsten Kontakte zu beschränken. Es mindere nicht nur das Risiko, selbst infiziert zu werden, sondern auch das Risiko, das Virus weiterzutragen, so der TVB-Vorsitzende.

Zum anderen müsse klar sein, dass, auch wenn viele Sportler jetzt doch ohne Antigentest am Sport teilnehmen könnten, dieser Status ebenso vor jedem Training und jeder Sportstunde einzeln überprüft werden müsse. „Es muss jedes Mal geprüft werden, ob unsere Trainer und unsere Sportler die entsprechenden Statusdokumente dabeihaben, und ob diese tagesaktuell auch noch gültig sind. Es geht nicht, dass einmal zu prüfen und dann in den kommenden Tagen und Wochen ein Häkchen auf der Liste zu machen, nach dem Motto: Ich habs ja schon einmal geprüft, ich kenne meine Gruppe“, erklärt Schmitt in einer Erklärung des Vereins. Das alles gehe zwar über die Digitalisierung etwas einfacher, „das bedeutet aber auch, dass wir jedes Mal gegen den Datenschutz verstoßen würden, wenn jeder Trainer oder Übungsleiter mit seinem Smartphone private Daten unserer Sportler abfragt“. Arbeitgeber dürften den Status ihrer Mitarbeiter nicht erfragen, da dürfe es bei den Sportvereinen auch nicht plötzlich jeder, so Schmitt.

Großer Zeitaufwand

„Unsere Trainer dürfen keine Mannschaftslisten führen oder Kommunikationsgruppen erstellen, aber bei jedem Einzelnen dürfen sie plötzlich alle persönliche Daten abfragen – wie passt das noch?“, frag sich Schmitt. Aber viel entscheidender sei für den Vorstand das Thema Zeitaufwand. Egal, wie die Dokumentation oder Überprüfung durchgeführt werde, wenn dies und die Umsetzung des TVB-Hygienekonzeptes inklusive der Belüftung der Sporthalle genau umgesetzt würden – „Und nur das würde für mich auch den Aufwand rechtfertigen“ – blieben von zumeist 60 Minuten Trainingseinheit kaum die Hälfte für den Sport übrig.

„Es dürfte auch klar sein, dass die Gruppe derer, die trotzdem einen Test braucht, die Gruppe ist, die zumeist berufstätig ist. Wenn deren Test im Betrieb nicht auf die Trainingstage fallen, müssen diese dann auch noch zum Testzentrum und sich testen lassen. Wo hört die Belastungsgrenze auf?“, zeigt sich der TVB-Vorsitzende unzufrieden.

„Auch wenn ich die Entscheidung, also die Einstellung des Sportbetriebes für diesen Zeitraum, bedauere und es uns nicht leichtgefallen ist, das so zu entscheiden, denke ich, wir müssen jetzt besonnener sein als je zu vor. Jeder sollte sich in die Lage von uns Verantwortlichen versetzen“, appelliert er an die Mitglieder, „reagieren wir nicht und es gibt auch nur einen Corona-Fall mit Todesfolge, deren Infektion sich auf den Kontakt beim TVB zurückführen lässt, wirft uns jeder vor, nichts getan zu haben. Jeder wird sagen, man habe uns gewählt, um auch in solchen Situation verbindlich zu entscheiden und gegebenenfalls dafür einzustehen. Deshalb stehen wir zu unserer Verantwortung, auch wenn wir jetzt unbequem entschieden haben sollten. Mit diesem Unverständnis kann ich aber leichter leben als mit dem Vorwurf, direkt oder indirekt an einem gesundheitlichen Schaden oder gar dem Ableben auch nur eines einzigen Mitglieds des Turnverein Verantwortung tragen zu müssen“, so Schmitt.

Appell an Verständnishaltung

Selbst wenn der Vorstand und der Verein damit den einen oder anderen Austritt hinnehmen müssten – was, wie Schmitt betont, sehr bedauerlich wäre – so stehe dies aber in keinem Verhältnis zu dem Verlust eines Menschen.

„Daher bitte ich Euch, den Vorstand in dieser Entscheidung zu unterstützen und so auch in der Kommunikation weiterzugeben“, sagt der Vorsitzende des Turnvereins. Nach wie vor gelte es, so Schmitt, dass der Starke den Schwachen schützen müsse. / zg/ras