Brühler Weihnachtsmarkt an der Villa Meixner abgesagt

Brühl. Der Weihnachtsmarkt in Brühl ist das zweite Jahr in Folge wegen der Pandemie abgesagt. Das teilte die Gemeinde in einer Stellungnahme mit. Dort heißt es von Bürgermeister Dr. Ralf Göck: „Schweren Herzens müssen wir den Weihnachtsmarkt 2021 um die Villa Meixner absagen.“ Geplant war die Veranstaltung für Samstag, 18. Dezember, und Sonntag, 19. Dezember.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, erklärt Dr. Göck. „In den vergangenen Wochen haben wir intensiv überlegt und geprüft, wie man den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen durchführen könnte, so dass er nicht nur sicher ist, sondern es auch Spaß macht, den Weihnachtsmarkt zu besuchen“, erklärt Göck. Wegen der steigenden beziehungsweise sich abzeichnenden anhaltend hohen Infektionszahlen hat die Gemeinde jetzt die Notbremse gezogen.

Feiern passt nicht

„Momentan spricht leider alles gegen eine Durchführung von Veranstaltungen, die nicht zwingend notwendig sind. Wir können nicht feiern, wenn in den Krankenhäusern um das Leben von Menschen gekämpft wird. Das passt nicht“, sagt Ordnungsamtsleiter und Kulturreferent Jochen Ungerer. „Das Ergebnis der aktuellen Corona-Verordnung von Baden-Württemberg mit 2G plus, Maskenpflicht und 50 Prozent Auslastung hat diese Entscheidung noch einmal bestätigt.“

„Wir wissen, dass viele Menschen sich sehr auf den Weihnachtsmarkt gefreut haben – wir im Übrigen auch“, so Göck. „Es tut uns wirklich leid, aber das Risiko ist uns einfach zu groß. Wir haben mit unserer Entscheidung deswegen so lange abgewartet, weil wir die Hoffnung hatten, dass der Weihnachtsmarkt in irgendeiner Form doch noch stattfinden kann. Jetzt aber mussten wir eine Entscheidung für die Gesundheit treffen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2