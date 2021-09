„In den Fingern muss es kribble“, sagt Hedwig Lauer, dann würden ihre Gemälde auch was werden. Die Künstlerin aus der Richard-Wagner-Straße malt mit viel Herz und Seele, dabei lässt sie sich auf keine Technik, keinen Stil festlegen. „Es fließt einfach so heraus“, sagt die 76-Jährige. Derzeit findet in ihrem Wohnhaus eine Benefizausstellung zugunsten des Mannheimer Frauenhauses

...