Brühl. Im Testzentrum in der Jahn-Sporthalle werden inzwischen viele weitere Bürger kostenlos getestet. Nachdem das Land seine Teststrategie fortgeschrieben hat und auch kommunale Teststrukturen fördert, hat Bürgermeister Dr. Ralf Göck nach Rücksprache mit den Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat die Kooperation mit der Perkeo-Apotheke ausgebaut. Alle Wahlhelfer, Menschen, die viele Kontakte haben, Feuerwehrangehörige und Verwaltungsmitarbeiter haben nun die Möglichkeit, sich zweimal pro Woche dort testen zu lassen.

„So wollen wir symptomfreie und doch infizierte Menschen herausfinden und unerkannte Infektionsketten unterbrechen“, erläuterte Apothekerin Katharina Weidner, die nun auch mehr Öffnungsstunden im Brühler Testzentrum anbietet.

Neben dem Kita-Personal, den Lehrkräften an den örtlichen Schulen und Tagesmütter und -väter können sich seit diesem Mittwoch Personen, die bislang keinen Testanspruch im Rahmen der Testverordnung hatten und keine Symptome haben, testen lassen.

Für viele Gruppen möglich

Das sind Menschen, die in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehen – beispielsweise pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von Schwangeren, Angehörige von Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 besteht – Personen, die ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld hatten oder haben – etwa mit Kindern, Jugendlichen und Familien im Rahmen der Hilfen zu Erziehung und in der Kinder- und Jugendarbeit Beschäftigte, Personen im öffentlichen Dienst wie Polizeibeamte, Gerichtsvollzieher, Beschäftigte in der Justiz und in Justizvollzugsanstalten, Beschäftigte im öffentlichen Verkehr, Beschäftigte in Flüchtlingsunterkünften – Eltern von Schülern und in den nächsten zwei Wochen alle Wahlhelfende. „Das sind für mich so gut wie alle Bürger, die in Brühl wohnen oder hier in einem Betrieb arbeiten“, so Bürgermeister Göck.

Die Kosten für die zusätzlichen Tests teilen sich Land und Gemeinde. All diejenigen, die nicht in der Gemeinde wohnen oder in einem örtlichen Betrieb arbeiten, bleiben Selbstzahler und müssen 39 Euro in bar mitbringen.

Die Berechtigten können über den bisherigen Link ihre Testtermine vereinbaren. Inzwischen gibt es auch den vereinfachten Link.