Bürgermeister Göck ist sofort für einen zweiten Termin

Brühl. Wieder ein großer Erfolg war die Zusatz To-go-Impfaktion in Brühl, bei der der Pflegedienst Triebskorn mit Hilfe eines Mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises in seinen Brühler Räumen 68 Impfungen vorgenommen hat. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Allerdings konnten wieder nicht alle Brühler Impfwilligen versorgt werden. Und es gab Verzögerungen und lange Wartezeiten. Deswegen haben Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Pflegedienst-Chef Gazmend Wiedmaier noch vor Ort eine zweite Nachholaktion für Mittwoch, 27. Oktober, mit einem besser ausgestatteten Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises organisiert, das ebenfalls neben Erst- und Zweitimpfungen Auffrischungsimpfungen für alle vornimmt, deren Impfung mehr als sechs Monate her ist, allerdings mit Impfberechtigung.

Ausweis oder Pass mitbringen

„Weiterhin sind auch dort Ungeimpfte ab zwölf Jahren, die sich gegen das Coronavirus immunisieren lassen wollen, willkommen“, hat Bürgermeister Dr. Ralf Göck von Organisator Gazmend Wiedmaier und dem Impfteam Verantwortlichen im Kreis erfahren. Die Voraussetzungen für Erstimpfungen sind gering. Man muss nur seinen Personalausweis oder Reisepass dabei haben. Wer ein Impfbuch besitzt, sollte es ebenfalls mitbringen.

Verimpft wird der Impfstoff von Biontech. Mit diesem Impfstoff können sich alle impfen lassen, die das noch tun möchten, insbesondere Schüler über zwölf Jahre. Bei 16 und 17-Jährigen genügt eine formlose Einverständniserklärung der Eltern, bei den Zwölf- bis 15-Jährigen müssen Erziehungsberechtigte bei dem obligatorischen Arztgespräch und bei der Impfung mit dabei sein. Es werden auch Moderna-Impfungen möglich gemacht. Grippe-Impfungen werden nicht vorgenommen.

Diese Aktion wird mit Unterstützung des Pflegedienstes Triebskorn am Mittwoch, 27. Oktober, in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 15 Uhr in der Hauptstraße 28 durchgeführt. Wartezeiten sind einzuplanen, werden aber deutlich kürzer sein. Wer noch nicht gegen Corona geschützt ist oder eine Zweit- beziehungsweise Drittimpfung benötigt, kann also dieses Angebot vor Ort nutzen.

Rückfragen können beim Pflegedienst Triebskorn, Mannheimer Straße, Telefon 06202/70 29 61 gestellt werden.

Dann wieder Ende November

Die nächste Impfaktion in Brühl wird dann Ende November im Betreuten Wohnen in Rohrhof stattfinden. Dort wird in der Mehrzahl Moderna zum Einsatz kommen, weil mit diesem Impfstoff im März und April dort auch immunisiert wurde.

Für Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises hat das Gesundheitsamt ein Infotelefon eingerichtet. Bei Fragen zum Coronavirus stehen Mitarbeiter unter Telefon 06221/5 22 18 81 von Montag bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr zur Verfügung. zg

