Bürgermeister wird im März gewählt

Brühl. Ohne Diskussion wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Termin der kommenden Bürgermeisterwahl auf den Sonntag, 27. März, festgelegt. Die aktuell laufende Amtszeit von Bürgermeister Dr. Ralf Göck endet offiziell am Dienstag, 31. Mai.

Am Freitag, 7. Januar, soll die Stelle öffentlich ausgeschrieben werden, sodass sich Interessenten ab diesem Tag bewerben können. Die Bewerbungsfrist läuft bis Montag, 28. Februar, 18 Uhr. Bis dahin müssen die Bewerbungen beim Bürgermeisteramt eingereicht sein. Etwaigen Bewerbern wird am Donnerstag, 17. März, bei einer öffentlichen Versammlung in der Sporthalle der Schillerschule Gelegenheit gegeben, sich den Bürgern vorzustellen.

Bislang hat nur der Amtsinhaber Dr. Ralf Göck erklärt, sich dem Bürgervotum im März zu stellen.