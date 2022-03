Bürgermeisterkandidat Dr. Göck lädt zu Diskussionsrunde ein

Brühl. Bürgermeisterkandidat Dr. Ralf Göck lädt zu einer Informationsveranstaltung ein, auch wenn er einziger Bewerber der Wahl ist. Zum Thema Gemeindeentwicklung 2022 bis 2030 diskutiert er am Mittwoch 9. März, ab 19 Uhr in der „Ratsstube“.

In seiner öffentlichen Veranstaltung wird Göck seine Vorstellungen zur Gemeindeentwicklung vortragen. Er will aber auch Fragen und Anregungen der Gäste beantworten und entgegennehmen.

Gespräche an den Infoständen

Bei seinem ersten Infostand am Samstag, 12. März, von 10 bis 12 Uhr bei der Volksbank an der Mannheimer Straße stehen Göck und seine Unterstützer ebenfalls für Gespräche bereit. Insbesondere werden dann die Entwicklung des Gewerbes und die Maßnahmen zum Klimaschutz erläutert. Das zweite „Schirmgespräch“ an einem Infostand findet am Dienstag, 15. März, von 8 bis 11 Uhr beim Markt in Rohrhof auf dem Stabhalterplatz statt. Dabei soll es vorrangig um die Vereinsförderung und das soziale Leben in der Hufeisengemeinde gehen.

Die Bürgermeisterwahl ist für Sonntag, 27. März, geplant. Göck ruft die Bürger auf, an diesem Tag von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, auch wenn es nur einen Kandidaten gibt.