Brühl. „Nach dem langen und harten Corona-Winter, freuen wir uns über die ersten warmen Sonnenstrahlen, das erste Vogelgezwitscher und die ersten Frühlingsblumen“, heißt es in einer Pressemitteilung der katholischen Seelsorgeeinheit.

Das Erwachen der Natur zu neuem Leben könne auch den Menschen neue Kraft und Hoffnung schenken. Aus diesem Grund möchte das Seelsorgeteam der katholischen Kirchengemeinde Brühl/Ketsch Klein und Groß zu einer besonderen Aktion einladen.

Es wurden Samentüten für eine Blütenmischung bestellt, die ab Samstag, 20. März, kostenlos in der Schutzengelkirche in Brühl und in St. Michael in Rohrhof abgeholt werden können. Das Seelsorgerteam lädt dazu ein, die Samen in den Gärten oder in Balkonkästen auszubringen, damit man dort bald ein schönes Stück Natur genießen könne. Gleichzeitig könne man so bei der Bewahrung der Schöpfung mithelfen. zg