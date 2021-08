Buslinie nimmt anderen Weg

Brühl. Wegen zweier Baumaßnahmen in der Hildastraße und der Rohrhofer Straße wird die Buslinie 710 nach Auskunft der Gemeindeverwaltung von dieser Woche bis Ende September von Mannheim kommend über die Uhlandstraße, Hebelstraße und Bahnhofstraße umgeleitet. Deshalb werden auch Ersatzhaltestellen auf dieser Strecke eingerichtet. An den Haltestellen, die aktuell nicht angefahren werden, hängen entsprechende Hinweise für die Fahrgäste aus.

Für die nächsten Tage ist die Rohrhofer Straße in Höhe der Hausnummer 17 vom voraussichtlich bis Mittwoch, 1. September, voll gesperrt, teilt die Gemeindeverwaltung zudem mit. Für die Anlieger besteht bis zur Baustelle die Möglichkeit, einzufahren und über die Luisenstraße wieder auszufahren. Die Luisenstraße selbst wird zur Einbahnstraße Richtung Mannheimer Straße. Die Verwaltung appelliert ferner an die Autofahrer, die Haltverbote in den betroffenen Straßen einzuhalten. zg