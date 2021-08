Camping auf der Kollerinsel ist in den Ferien ausgebucht

Brühl. Lange, bis Mitte Mai hatte es gedauert, ehe Harald Grafetstetter und das Team des Inselcampings Kollersee wieder öffnen durften. Nun äußerte sich einer der beiden Geschäftsführer mit der aktuellen Situation zufrieden – denn: Diese sei „besser als zu“.

Und während am zurückliegenden heißen Sonntag viele Paddler und Schwimmer zum Strand des Kollerssees pilgerten, freute sich Harald Grafetstetter über volle Bücher. „Wir sind in den Ferien ausgebucht“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die Leute wollen raus – definitiv“. Ein Wermutstropfen gebe es, weil das Testen ab diesem Montag wieder nötig werde, nachdem die Landesregierung die Corona-Verordnung angepasst habe. Das bedeute einen großen Aufwand für ihn und das Team. Gleich beim Eingang werde wieder ein Schirm aufgestellt und die „Teststation“ installiert. Jeden dritten Tag müsse sich jeder neu testen, wer über fünf Jahre alt und nicht geimpft oder genesen sei. Auch wenn aufgrund des Hochwassers, das immer noch nicht vollständig abgeflossen ist, nur ein Teil des rund 15 Meter breiten Strands zur Verfügung stehe, befindet sich die Urlaubs- und Freizeiteinrichtung insgesamt hoch im Kurs. Denn ausgebucht bedeutet, dass 100 Dauergäste und 80 touristische Besucher sich am Kollersee niedergelassen haben. Die können künftig auf E-Roller zurückgreifen, um die Umgebung zu erkunden, die nur noch geliefert werden müssen. „Wir warten jeden Tag auf sie“, sagt Harald Grafetstetter.

