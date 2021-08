Candlelight-Shopping als „Light“-Version?

Brühl. Die Jahreshauptversammlung des Gewerbevereins Brühl und Rohrhof fand im Clubhaus des FV statt. Vorsitzende Bianca Mückenmüller begrüßte 15 Mitglieder und blickte auf das Jahr 2020 zurück.

Der neue Vorstand war Anfang März vergangenen Jahres, wenige Tage vor dem ersten Lockdown, gewählt worden. Wegen der Pandemie hatten nahezu alle Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Weder die Zunftbaumaufstellung am 1. Mai noch die beliebte Jazzmatinee am 5. Juli konnten entsprechend stattfinden. Bereits im Juli waren Vorstand und Mitglieder in den Planungen für das Candlelight-Shopping. Mitte August fand ein „Corona-Gespräch“ mit dem damaligen Landtagskandidaten der Grünen, Dr. Andre Baumann, statt. Die Mitgliederversammlung Ende Oktober im TV-Clubhaus musste unter Corona-bedingten Hygienemaßnahmen über die Bühne gehen. Damals waren nur wenige Mitglieder dabei.

Das Candlelight-Shopping in Brühl und Rohrhof musste schließlich abgesagt werden, aber die beliebte Glückssterneaktion, bei der Kunden in teilnehmenden Geschäften wieder Glückssterne als Lose erwerben konnten, war machbar. Die Brühler und Rohrhofer Geschäftsleute hätten erfolgreich mit dem auf Baumwolltaschen aufgedruckten Motto „Laaf net fort, kaaf im Ort!“ geworben, meinte Bianca Mückenmüller. So hätten sie ihren Kunden wenigstens eine kleine Freude in der Vorweihnachtszeit machen können.

Im Januar dieses Jahres wurden im Rathaus die Gewinner der Glückssterneaktion ermittelt. Anfang August wurden die Gewinne überreicht und die fleißigen Sterneverkäufer des Gewerbevereins belohnt.

Der Gewerbeverein hat aktuell 80 Mitglieder, teilte die Vorsitzende mit. Im vergangenen Jahr hatte es vier Austritte, aber auch genauso viele neue Mitglieder gegeben. Dieses Jahr sind drei Geschäfte neu dazugekommen. Schatzmeister Matthias Mückenmüller berichtete von einem positiven Kassenbestand aus einem „eigentlich erfolgreichen Jahr“. Die Kassenprüferinnen Sabrina Klenanz und Sabiha Kirmizitas bestätigten eine lückenlose Buchführung, sodass Bürgermeister Dr. Ralf Göck die einstimmige Entlastung des Kassierers und der Vorstandschaft empfahl. Der Gewerbeverein habe in einem schwierigen Jahr viel gemacht, trotz Corona, jetzt beginne eine Phase, in der es wieder mehr Möglichkeiten gebe, meinte Göck.

Vorsitzende Bianca Mückenmüller ehrte Rainer Giese, Ulrich Hartmann und Jutta Orth sowie Axel Ulitzka für ihre zehnjährige Mitgliedschaft. Metzgermeister Jürgen Gieße ist sogar bereits seit 20 Jahren im Gewerbeverein.

Engagement für Bürger

Der Verwaltungschef ehrte Selbständige, „die sich für Kollegen und darüber hinaus für die Bürger Brühls im Gewerbeverein engagieren. Sie zeigen, dass es leistungsfähige Selbständige in Brühl gibt. Sie machen so Werbung für die Geschäftswelt, für die Handwerker und Dienstleister in unserer Gemeinde. Und Sie bereiten mit Ihren Aktionen vielen Menschen Freude“.

Apotheker Klaus Renkert, jahrelang Schriftführer und vorher schon Beisitzer im Vorstand, „hat 16 Jahre lang mitgeholfen, den Verein am Laufen zu halten“. Monika Zoepke, 14 Jahre lang Werbeleiterin und Beisitzerin im Vorstand, „Mädchen für alles“, wie sie selbst sagt, hat das Candlelight-Shopping aus der Taufe gehoben und mit ihrem Mann Thomas die „Stiftung Sternenglück“ gegründet. Beide erhielten die bronzene Ehrennadel der Gemeinde.

Die Auszeichnung in Gold ging an Thomas Zoepke. Seit 1992 Mitglied im damaligen Ortsverband des Bundes der Selbständigen und ab 1998 zweiter Vorsitzender im Führungsgremium, übernahm er 2004 von Wolfram Gothe den Vorsitz. „Er leitete nicht nur die Sitzungen, sondern bereitete sie vor und wusste seine Mannschaft zu motivieren“, lobte der Rathauschef. Ehrenamtliches Engagement geschehe oft genug im Verborgenen, „das darf aber nicht heißen, dass dieser Einsatz als eine Selbstverständlichkeit betrachtet werden darf, die ohne Resonanz bleibt“. Denn: „Unsere Gesellschaft wäre um vieles ärmer, wenn es diese vielfältigen freiwilligen Hilfen nicht gäbe.“ Die Geehrten hätten auch Werbung für die Lebensqualität in Brühl gemacht, „wo es eben noch ein funktionierendes Geschäftsleben gibt, auch wenn dies in den vergangenen Jahren nicht einfacher geworden ist“, unterstrich Göck und überreichte Zoepke den Ehrenamtspass der Gemeinde. Der ehemalige Vorsitzende bedankte sich für die Unterstützung der Mitglieder: „Es hat sehr viel Spaß gemacht.“

Candlelight-Shopping am 25. November scheint aktuell durchführbar. Das Gelände auf dem Lindenplatz müsste allerdings am Veranstaltungsabend abgegrenzt und die 3G-Regeln umgesetzt werden. Shopping wäre entsprechend mit viel Aufwand verbunden, daher wurde in der Runde auch eine „Light“-Version diskutiert. Das Thema werde weiter im Vorstand besprochen, versicherte Bianca Mückenmüller. Ebenso werde der Gewerbeverein Überlegungen anstellen, wie ein gemeinsames Marketingkonzept und weitere Aktionen im Herbst und Winter umgesetzt werden könnten, so die Vorsitzende abschließend.