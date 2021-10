Brühl. Der Brühler CDU-Gemeindeverband pflanzte zur Erinnerung an die Deutsche Wiedervereinigung eine Linde vor der Schutzengelkirche. Seither laden die örtlichen Christdemokraten jedes Jahr am 3. Oktober auf den Vorplatz der Kirche ein, um an dieses historische Ereignis zu erinnern.

Die Feierstunde beginnt am Sonntag, 3. Oktober, um 11.30 Uhr. Festredner ist der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Sturm. Die Bevölkerung ist zur Teilnahme eingeladen.