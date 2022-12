CDU holt wieder ab

Brühl. Jetzt schon an die Zeit nach Weihnachten denken – das macht die örtliche CDU. Gegen eine Spende für die fünf konfessionellen Kindergärten der Hufeisengemeinde werden im neuen Jahr die ausrangierten Christbäume von Mitgliedern der CDU und Unterstützern aus den Kindergärten mit Presswagen abgeholt und ins Kompostlager der Gemeinde gebracht. Doch nach zwei Jahren Zwangspause startete die Planung der Aktion mit großen Ungewissheiten. Nach dem Tod des Ehrenvorsitzenden Winfried Höhn, der stets für die Bereitstellung der Fahrzeuge gesorgt hatte und des Verkaufs einer Partnerfirma, stand man zunächst ohne Anlaufstelle und Ansprechpartner da, berichtet Kenneth Gund, der stellvertretende Vorsitzende.

Als Plan B hatte man bereits eine Lösung, wie in diesem Januar überlegt, bei der man lediglich das Kompostlager mit freiwilligen Helfern besetzt hatte. Für Gemeinderat Wolfram Gothe kam ein Aufgeben nicht infrage und so setzte er sich ans Telefon und begann in einen Gesprächsmarathon auf der Suche nach Partnern, um die Christbaumaktion zu retten.

Mit Erfolg: Als neuer Partner konnte Gothe die Firma Orth Recycling aus Eppelheim gewinnen, die mit drei Containerfahrzeugen an der Aktion teilnehmen wird. Zusammen mit den langjährigen Partnern der Firma Künzler aus Mannheim ist somit der Fuhrpark sichergestellt.

Am Samstag, 7. Januar, können die Brühler ihre abgeschmückten Christbäume an die Straße stellen, wo sie von den Helfern im Laufe des Vormittags abgeholt werden. Es wird darum gebeten, am Baum einen Zettel mit dem Namen und der Hausnummer zu befestigen, die Helfer kommen dann mit den Spendendosen an die Haustür. zg