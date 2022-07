CDU sucht den Dialog

Brühl. Heiße Gespräche, kühle Getränke: Der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Sturm steht an diesem Montag, 25. Juli, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr mit seiner „AnsprechBar“ in Brühl am Krötenbrunnen (Mannheimer Straße 5) zum persönlichen Gedankenaustausch zur Verfügung und lädt die Bürger der Hufeisengemeinde zum Dialog ein. Mitglieder des Vorstands der CDU Brühl sind ebenfalls für Gesprächsanliegen vor Ort.

Neben der Gelegenheit zum Dialog hat der Abgeordnete Informationsmaterial zur Aktion der CDU-Landtagsfraktion „Verwenden statt verschwenden“ gegen die Lebensmittelverschwendung mit dabei, heißt es in der öffentlichen Einladung der Partei. zg